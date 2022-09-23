檢舉養狗亂叫起衝突　聯手打死鄰...衝動父子檔下場曝光

▲桃園市邱姓男子今年7月間不滿湯姓鄰居狗吠檢舉，與上門理論的湯姓鄰居起衝突，邱父也加入戰局，持鐵管失手打死鄰居，邱男事後被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區邱姓男子今年7月間因不滿湯姓鄰居飼養犬隻吠叫而檢舉，湯姓鄰居上門理論，卻與邱姓父子發生口角，雙方發生肢體衝突，過程中，邱父遭湯男推倒在地，邱男見狀持鐵管朝湯男頭部與胸部處攻擊，邱父起身後亦持掃把攻擊，湯男因而傷重倒地送醫不治；桃園地檢署今（23）日偵結依殺人罪嫌與傷害致死罪嫌紛將邱姓父子起訴。

檢警調查，52歲的邱姓男子今年7月間不滿湯姓鄰居飼養狗兒吠叫打電話檢舉，湯男於7月17日下午2時許趁著酒意上邱家理論，雙方發生口角，78歲的邱父見狀也加入戰局，湯男不慎推倒邱父在地，邱男見狀持鐵製水管朝湯男頭部、胸部等處攻擊連續數十下，邱父亦持掃把攻擊湯男背部2下，邱姓父子見湯男倒地受傷後返回家中。

▲桃園市邱姓男子今年7月間不滿湯姓鄰居狗吠檢舉，與上門理論的湯姓鄰居起衝突，邱父也加入戰局，圖為鐵管證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

湯男倒地被送醫急救後，於同日下午4時許因冠狀動脈粥狀硬化、酒醉與頭部外傷觸發心肌梗塞，導致心臟休克不治，平鎮警方據報後循線逮捕邱姓父子，並起獲作案用鐵管與掃把等證物。

桃檢複訊時，邱姓父子坦承上述犯行，但主觀上否認有殺人之犯意，檢察官根據現場監視畫面，邱男並非一開始持鐵管攻擊湯男，難認事發前即有殺人之犯意，邱父亦無殺人之犯意，難以殺人罪嫌罪責相繩，檢察官偵結將邱難依殺人罪嫌起訴，邱父則依傷害致死罪嫌起訴，犯罪工具則與予以沒收。

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