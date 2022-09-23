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陳吉仲「逾百萬」研究報告也爆抄襲　農委會回應曝光

▲▼陳吉仲說，張善政研究計畫的終身保密條款已經不存在。（圖／記者許敏溶攝）

▲繼張善政之後，農委會主委陳吉仲也被控研究報告涉及大量抄襲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

抄襲風暴燒不完！繼國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會的研究報告涉及抄襲，高雄市議員候選人白喬茵指出，農委會在2012年委託陳吉仲執行《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，也被發現大量抄襲，對此，農委會發言人陳淑蓉今（23日）表示，針對發文內容還在了解中，確認後會主動向大眾說明。

張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會在上週五（16日）宣布，經過檢視結果，確有6篇報告重複度高，已啟動疑似侵權案件處理程序，外界好奇6篇報告認定標準，農委會表示，是採取40個英文字詞，相當於50個中文或兩行半的中文字詞相同當作條件，這條件「相對是寬鬆、合理的」，將請宏碁與張善政在9月底前提出書面說明，若彙整研判有侵權疑慮，才會進行複審，但要花多久時間判定是否有侵權，目前還無法確定。

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無獨有偶，高雄市議員候選人白喬茵也在今天公開指控，陳吉仲2012年《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，總共拿了農委會125萬研究經費，但被發現大量抄襲林國慶2007年《全民造林政策之執行成果與政策分析》與2008年《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，而且是整段抄、逐字抄、標點符號也抄。

對此，農委會發言人陳淑蓉今天傍晚表示，針對發文內容還在了解中，確認後會主動向大眾說明。
 

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