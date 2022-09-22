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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄市議員選戰意外亮點！　「這一區」上演兩代復航空姐大PK

▲▼復航空難倖存空姐、台灣基進小港、前鎮高雄市議員參選人黃敬雅。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

▲復航空難倖存空姐黃敬雅，過去曾被誤以為女鬼，這次代表台灣基進參戰前鎮小港高雄市議員。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

年底選戰高雄前鎮小港選區市議員大戰激烈，呈現「17搶8」的緊張態勢，其中，無黨籍議員陳麗娜以及台灣基進市議員參選人黃敬雅，2人先前都是復興航空空姐出身，兩代空姐PK戰，意外成為這區選戰亮點。

▲▼高雄市議員陳麗娜過去曾擔任復興航空空服員。（圖／翻攝自陳麗娜FB粉絲專頁）

▲陳麗娜過去曾擔任復興航空空服員。（圖／翻攝自陳麗娜FB粉絲專頁）

現年52歲的陳麗娜，在大學畢業後，找到的第一份工作，就是考上復興航空當空服員，也服務了4年。不過，在與出身政治世家的先生楊敏郎結婚後，因發生華航空難的事件，家人擔心工作風險高，才退下來離開空服員行列。之後意外接下市議員公公楊振添的棒子，就此踏入政壇，至今已經五連霸。

▲高雄市國民黨議員陳麗娜專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳麗娜這次將以無黨身分，再次參戰市議員。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，身為五連霸議員的陳麗娜，原宣布今年不再競選連任，要交棒給自己的幕僚，但卻在參選登記截止的最後一刻反悔，「突襲壓線參選」引發風波。為平息黨內爭議，她也赴市黨部遞交退黨聲明書，強調不參與國民黨配票，這次要以無黨身分參戰。

復航空難倖存空姐黃敬雅參選高雄市議員。（圖／翻攝自Facebook／黃敬雅前鎮小港）

▲▼7年前的復興航空基隆河空難事故，改變了黃敬雅的一生。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

▲▼復航空難倖存空姐、台灣基進小港、前鎮高雄市議員參選人黃敬雅。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

另一方面，現年33歲的黃敬雅，有著亮麗的外型，過去也是復興航空空服員，2015年復航空難時，她更是唯一倖存的空服員。當時，在空難獲救當下，黃敬雅曾被媒體捕捉到泡在水中的狼狽模樣，一度被網友當成「女鬼找替身」的哏圖。

在空難後，黃敬雅罹患非常嚴重的PTSD（創傷後壓力症候群），也經歷漫長的復原時間，她先前受訪表示，參政是最快可以改變體制內事情的方式，所以帶著「老天留我這一命」的信念，希望餘生可以替社會多做一些更有意義的事情。

▲▼復航空難倖存空姐、台灣基進小港、前鎮高雄市議員參選人黃敬雅。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃敬雅前往市場掃街拜票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這次前鎮小港選區市議員「17搶8」的局面中，除了兩代空姐PK戰值得關注之外，由於女性參選人共有7名，還包含國民黨市議員曾麗燕、民進黨參選人黃雍琇、時代力量參選人湯茹婷、前議員朱挺玗以及小民參政歐巴桑聯盟的參選人于仙玲，將爭搶2席婦女保障名額。

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