　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高虹安掀學歷戰！律師指名「唯一支持羅一鈞」引讚嘆：真學霸

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安意外掀起一場學歷戰。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前召開記者會，澄清論文爭議，結果一番言論，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，卻引發一場學歷戰。這讓律師林智群忍不住在臉書發文，「如果學歷在選舉裡面那麼重要，林北唯一支持羅一鈞。」

高虹安陷入論文風波，又意外掀起一場學歷戰，台大出身的林智群就在粉絲專頁「林智群律師（klaw）」發了多篇貼文提及台大，像是「說到學霸，我一個女同學大學畢業後跑到哈佛法學院唸書，唸書念得很煩，還打電話回來跟朋友哭訴，說早知道就好好考台大研究所，就不會淪落到那裡去了，聽了之後林北的眼白都翻到後腦勺了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後又有，「台大人：『學號又不是B開頭的，跟我們裝熟？不投！』非台大人：『瞧不起我們？不投！』」，用hashtag酸高虹安「#一次惹毛全部的人」。林智群還發文，「如果學歷在選舉裡面那麼重要，林北唯一支持羅一鈞。」

據悉，疾管署副署長羅一鈞在小學5年級就因成績優異，跳級就讀國中，高中考上建中數理資優班，後來以全國榜首之姿考上台大醫學院，因遇上台大在實驗新學制，只花6年就唸完醫學院畢業。許多人也不禁讚嘆，「個性低調又謙虛」、「羅女婿真的很優秀，無論是學歷或人品。」

▲▼指揮中心9/16記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

還有網友直呼，「真的，羅一鈞很猛！我覺得更猛的是他明明可以當醫生賺很多，卻選擇奉獻自己給公眾事務（而且不是那種什麼出風頭的，如果沒疫情根本不會那麼多人認識他），這才值得尊敬。」

此外，話題還吸引網友們討論心目中最強學霸，「如果學歷在選舉裡面那麽重要，我唯一支持林佳龍」、「唐鳳可以選（的話），我會選他」、「糟糕，唐鳳沒有學歷可以嘴」、「林佳龍都很低調的不宣揚，國立台灣大學政治學系學士、碩士→耶魯大學雙碩士 (人文哲學碩士、政治學碩士) 耶魯政治學博士→東京的聯合國大學高等研究所研究員。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／「CP值奪冠」遭出征！　中華大學喊衰說話了
快訊／0+7將上路　口罩管制放寬「規範曝光」
快訊／邊境再鬆綁！　9／29起入境升至每週6萬人次
颱風「塔拉斯」最快今晚生成！　另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈
快訊／新北警抓錯人「爆打無辜男」　2警、所長懲處出爐
嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞
俄國逃難潮！網狂搜「離開俄羅斯」　單程機票飆漲7倍
小孩「連篩3天都陰」！媽保證：戳很深　醫一捅傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」！全場點頭：被放生了

國旅補助經費用罄！觀光遊樂園「門票3折」優惠10／7截止

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

祖孫射殺埋屍臺灣黑熊遭起訴　林務局：誤捕主動通報不挨罰

颱風「塔拉斯」最快今晚生成！另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈

口譯哥糗了！嗆高虹安論文「非常爛」　遭教授現身打臉：這蠢度...

他建議別投「不認同中華大學的候選人」！網挖出林智堅文宣打臉了

校系CP值算法曝光！　「中華大學真的第一」前10名揭曉

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」！全場點頭：被放生了

國旅補助經費用罄！觀光遊樂園「門票3折」優惠10／7截止

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

祖孫射殺埋屍臺灣黑熊遭起訴　林務局：誤捕主動通報不挨罰

颱風「塔拉斯」最快今晚生成！另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈

口譯哥糗了！嗆高虹安論文「非常爛」　遭教授現身打臉：這蠢度...

他建議別投「不認同中華大學的候選人」！網挖出林智堅文宣打臉了

校系CP值算法曝光！　「中華大學真的第一」前10名揭曉

《外役監條例》通過　政院調整遴選資格：重大暴力犯罪不能遴選

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」！全場點頭：被放生了

女友搬離拒聯絡…他怒盜帳號3天狂點6萬元外送　腦衝下場曝

國旅補助經費用罄！觀光遊樂園「門票3折」優惠10／7截止

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

想買穿衣鏡又怕佔空間？50元「貼牆拼貼鏡」輕鬆為家打造新裝

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

新竹雞排「1片賣95」貴爆　店家出面喊冤

謊稱衛生局問罩杯多大　網曝1字關鍵

快訊／花蓮09:04規模4.3地震　最大震度3級

中華大學CP值排名1！網試算懂了：台大超低

更多熱門

相關新聞

中華大學高喊「CP值第1」遭洗版！網狂求計算公式

中華大學高喊「CP值第1」遭洗版！網狂求計算公式

中華大學學生會昨接受高虹安道歉後，發聲明喊話「希望各界別因選舉扭曲發言」；然而，聲明稿中自詡是「CP值第一的大學」再掀戰火，大票網友洗版狂嘲，「難怪被高虹安看沒有，真的快被笑死。」

中華大學CP值排名1！網試算懂了：台大超低

中華大學CP值排名1！網試算懂了：台大超低

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

高虹安遭圍剿！高嘉瑜逆風補血「未來滿有機會」

高虹安遭圍剿！高嘉瑜逆風補血「未來滿有機會」

綠營狂轟高虹安「戰學歷」　高嘉瑜逆風：繼續努力啦

綠營狂轟高虹安「戰學歷」　高嘉瑜逆風：繼續努力啦

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長學歷高虹安林智群羅一鈞學霸

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面