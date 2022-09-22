高虹安掀學歷戰！律師指名「唯一支持羅一鈞」引讚嘆：真學霸

▲高虹安意外掀起一場學歷戰。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前召開記者會，澄清論文爭議，結果一番言論，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，卻引發一場學歷戰。這讓律師林智群忍不住在臉書發文，「如果學歷在選舉裡面那麼重要，林北唯一支持羅一鈞。」

高虹安陷入論文風波，又意外掀起一場學歷戰，台大出身的林智群就在粉絲專頁「林智群律師（klaw）」發了多篇貼文提及台大，像是「說到學霸，我一個女同學大學畢業後跑到哈佛法學院唸書，唸書念得很煩，還打電話回來跟朋友哭訴，說早知道就好好考台大研究所，就不會淪落到那裡去了，聽了之後林北的眼白都翻到後腦勺了。」

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之後又有，「台大人：『學號又不是B開頭的，跟我們裝熟？不投！』非台大人：『瞧不起我們？不投！』」，用hashtag酸高虹安「#一次惹毛全部的人」。林智群還發文，「如果學歷在選舉裡面那麼重要，林北唯一支持羅一鈞。」

據悉，疾管署副署長羅一鈞在小學5年級就因成績優異，跳級就讀國中，高中考上建中數理資優班，後來以全國榜首之姿考上台大醫學院，因遇上台大在實驗新學制，只花6年就唸完醫學院畢業。許多人也不禁讚嘆，「個性低調又謙虛」、「羅女婿真的很優秀，無論是學歷或人品。」

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

還有網友直呼，「真的，羅一鈞很猛！我覺得更猛的是他明明可以當醫生賺很多，卻選擇奉獻自己給公眾事務（而且不是那種什麼出風頭的，如果沒疫情根本不會那麼多人認識他），這才值得尊敬。」

此外，話題還吸引網友們討論心目中最強學霸，「如果學歷在選舉裡面那麽重要，我唯一支持林佳龍」、「唐鳳可以選（的話），我會選他」、「糟糕，唐鳳沒有學歷可以嘴」、「林佳龍都很低調的不宣揚，國立台灣大學政治學系學士、碩士→耶魯大學雙碩士 (人文哲學碩士、政治學碩士) 耶魯政治學博士→東京的聯合國大學高等研究所研究員。」