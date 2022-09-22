嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞

▲高虹安分享在碩士補習班上課的日子。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安有「學霸立委」封號，卻遭指控論文涉及抄襲，她召開記者會駁斥，卻因「戰學歷」再引發批評，對此，網紅「四叉貓」（劉宇）翻出影片指出，原來高虹安是靠補習考上台大碩士，根本不是學霸；資深媒體人周玉蔻也開酸，「說人家灌水，結果自己是填鴨」。

四叉貓今（22日）凌晨在粉專發文，貼出一張「補習班考取經驗分享」的影片截圖，影片的主角就是高虹安，她在影片中分享補習上台大的經驗。四叉貓表示，「每位學霸的養成都有個起源故事，高虹安真心推薦，她從師範大學二年級就報名補習班，讓虹安從此不再輸在起跑點，師大畢業上台大」。

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該影片發表於2011年，高虹安在影片中透露，本來也覺得補習沒有必要，因為學長姐的推薦，試聽完之後很滿意，加上補習班提供學生重聽，「要是我大二就報名，就可以聽好多遍，這樣我就賺到了」，因此開啟了補習這條路，而補習班的內容剛好配合學校的課程，也強迫她晚上額外花時間準備，對學科更加熟悉，「兩邊搭配起來，相輔相成的效果很好，期中、期末考也真的考得比較好」。

▲四叉貓翻出高虹安曾參加過碩士補習班的影片。（圖／翻攝自劉宇FB）

消息曝光，立刻掀起網友熱議，「我們同學考上台大資工所的，沒有人從大二就開始補習的」、「原來是先考上師大，然後再去台大灌水」、「原來她自己也是如她所說的去台大灌水」、「很可笑，還要靠補習才能洗到台大碩的人，有什麼資格演學霸的人設啊，那頂多只是一般人的程度罷了」、「原來上碩士要靠補習，不愧是學霸」、「別再說中華大學要洗學歷，連師大也要洗學歷啊」。

此外，資深媒體人周玉蔻也在臉書發文，大讚四叉貓太神，「劉宇太神了，他揭發了柯氏學霸高姓『紅』從師大跳上台大，睥睨全台的『秘密』，竟然是去補習班背考古題！」「說人家灌水，結果自己是填鴨」。

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