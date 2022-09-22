民間辦中正紀念堂轉型論壇　陳時中：終究要面對

記者呂晏慈／台北報導

中正紀念堂轉型議題是歷屆北都選戰焦點，民間發起「想像中正紀念堂的100種方式：台北市長候選人論壇」將在10月4日登場，邀請台北市長參選人同台討論。對此，民進黨台北市長參選人陳時中22日上午受訪正面肯定說，由上而下容易引發對立，他認為應該由下而上做一番討論，取得一定共識。

▲陳時中今天上午前往白蘭市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

陳時中今天上午前往白蘭市場掃街拜票前受訪說，中正紀念堂議題終究要面對，他目前還沒收到邀約，且他認為應該由下而上做一番討論，因為由上而下容易引發社會對立，恐怕不是好方法，「由下而上取得一定共識，再由上而下做決定，應該是比較好的方法」。

此外，媒體關注陳時中日前稱其都市更新政策參考了2014年柯文哲的市政白皮書，被柯酸「抄很容易，但要實現很難」？陳時中指出，他指的是公辦都更政見，當年柯提出公辦都更很亮眼，對此期待很深，但經過8年事實上完成很少，「我並沒有通盤否定柯市府、馬市府、郝市府的成就」，這20年來都更成就很少，但得到寶貴經驗，匯集起來將成為未來政策，希望針對都更議題能夠加速、維持謙卑態度努力去做。

媒體詢問，台北市前副市長黃珊珊批評陳時中對政策不熟悉，但昨天在自己的政見發表上，把幕僚給的錯誤資料直接照稿唸，會不會覺得她才對政見不熟悉？陳時中說，對，他相信，背板寫錯可以了解是因有時急中有錯，但2023、2030年這麼大的年份差距，看也知道不可能，怎麼可能一、兩年減碳30％？顯示這不只是幕僚弄錯，而且黃珊珊也不了解，事先沒做功課，更談不上消化的問題。