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中華大學高喊「CP值第1」遭出征！　網狂求計算公式

▲中華大學。（圖／翻攝google map）

▲中華大學。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

中華大學學生會昨接受高虹安道歉後，發聲明喊話「希望各界別因選舉扭曲發言」；然而，聲明稿中自詡是「CP值第一的大學」再掀戰火，大票網友洗版狂嘲，「難怪被高虹安看沒有，真的快被笑死。」

中華大學昨發聲明稿指出，已接受立法委員高虹安的道歉，其中第二段表示，「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，4年來都排名第一。」

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對於校方自稱「是CP值第一的學校」，許多網友瞬間傻眼，紛紛留言吐槽「CP值是這樣用的？」「中華大學贏了，這我也是第一看到」、「確實...好歹也是中字輩的XDDD」、「好奇第二點的計算方法」、「我猜是「薪資／分數」吧」、「求計算公式」、「因為有基本薪資的保障，社會大學的CP值」、「第二點是什麼精神勝利法，難怪被高虹安瞧不起欸」。

▲中華大學高喊「CP值第1」遭洗版！網湧入狂酸：求計算公式。（圖／翻攝自臉書／中華大學）

▲對於校方口中的「CP值」，大票網友開嘲諷。（圖／翻攝自臉書／中華大學）

另外，中華大學將高虹安的道歉影片上字幕PO出，也遭綠營支持者攻擊。對此，中華大學學生會表示，是學生會主動向高虹安辦公室要求，「因原始影片僅有聲音，卻無字幕，為讓師長、校友及學生們能夠更加清楚瞭解影片內容，故提出此要求！並非所謂本會『貼心』協助，請勿亂造謠言！」

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