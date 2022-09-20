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快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安已報案喊告：我不是林智堅

記者呂晏慈／台北報導

有「學霸立委」之稱的台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。對此，高虹安20日上午舉行記者會，公布辛辛那提大學去年來函「我已驗證過，確認論文沒有版權問題，院方不需要做追究」，怒嗆週刊自甘墮落淪為政黨打手，且週刊指控抄襲內容的原作者就是自己本人。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

週刊報導指控，高虹安研究成果恐涉及3大爭議，包括未獲資策會授權使用，有侵犯智慧財產權之嫌，且若符合辛辛那提大學的抄襲定義，恐遭撤銷學位，此外，高虹安取得博士學位後，便至鴻海上班，遭質疑是「利用公家資源當成職涯跳板」。

對此，高虹安今天上午舉行「高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會」，執教多年的台灣民眾黨立委張其祿、伯衡法律事務所律師陳宗豪、新竹縣議員參選人陳立基均與會。

高虹安會中痛批，「現在媒體跟政黨淪為一線打手嗎？」她從小到大，北一女和台大不說，師大也是第一名進去，今天她不是讀中華大學夜間部，才要去台大灌水（指洗學歷），選舉不要選到沒有人性，把一個正常人說成黑的。她更指，「高虹安不是（新竹市前市長）林智堅」，她求學時沒有政治人脈光環，也沒有顯赫的家世背景，她在美國求學期間論文發表都可供檢驗。

高虹安說，昨晚已經委託團隊至警察局報案，「難怪台灣選舉很少有正常人、產業人士出來選舉，因為選舉充滿惡意」，去年就有網路匿名帳號翁達瑞透過社群平台爆料，在選舉後已經產生很大的影響，也誹謗了自己的名譽；她說，去年開始，就有匿名檢舉信件致函美國辛辛那提大學，指控自己在畢業論文有所謂抄襲事件，而辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史特拉塞·珍寫信回應，「這些指控並不新，已被反覆操作，並且堅持了一年多，這些指控包含自我抄襲，但這並不被視為研究不當行為，我已驗證過，確認論文沒有版權問題，院方不需要做追究。你可能注意到，指控中提到的人已經進入政治領域，這可能是指控的動機」。

高虹安指出，一名辛辛那提大學的教授跟她說，「台灣的政治好複雜、好可怕，怎麼會有這種匿名檢舉不斷延燒？」未來如果再有人指控自己博士論文抄襲剽竊，將委請律師維護自己的權益，「今天美國辛辛那提大學都做聲明了，還有人要散佈惡意謠言，請問你是相信辛辛那提大學還是相信鏡週刊？你相信慈濟還是衛福部？你相信台大還是林智堅？」

此外，高虹安會中直接連網秀出博士論文畫面表示，她在美國求學期間發表多篇論文，其中引用次數最高的一篇超過4千次，她在博士在學期間發表非常多論文，因為博士學位是個累積的過程，「我們的過程是引以為傲的」，這些數字並不是簡簡單單就可以獲得了，不要一到選舉價值觀就出現這麼大的落差。

高虹安痛罵，週刊誣指自己抄襲剽竊，但指控被抄襲的期刊作者就是她高虹安本人，這是一個惡意的指控，實際上，2018年她將論文繳至美國的學校時，校方跑SafeAssign比對，得到相似度6%結果，一切符合學校規定，請大家不要再去做惡意指控。

另對於週刊指控高虹安，利用公家資源當作職涯跳板，高虹安回應，她念博士學位是自費的，所謂公費只有短短半年，運用國際人才補助方案，享受到租金補貼，回台後她也完成留任半年的規定，「這個指控真的是欲加之罪，何患無辭？」她說，國內也有很多企業的高階人才是出自資策會的培育，當時她轉換跑道到國內指標型企業，還有美國公司提出年薪300萬的工作機會，但自己仍選擇留在台灣工作。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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