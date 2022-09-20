緊急！烏坵男疑胃穿孔大出血命危　直升機載回童綜合23樓停機坪

記者白珈陽／台中報導

花蓮縣46歲戴劉姓男子受聘遠赴金門烏坵修復媽祖廟，前天出現解黑排泄物、嘔吐咖啡色液體、肚痛、發燒等身體不適症狀，經軍醫診治，判斷是急性腸胃道大出血，恐併發腸胃穿孔、敗血症，情況危急。空勤總隊獲報，今日一早派遣直升機搭載台中童綜合醫院2名護理師，前往烏坵將男子緊急載回本島，上午近7時降落在童綜合23樓停機坪，男子目前在加護病房治療，已脫離危險期趨向穩定。

▲空勤總隊直升機今清晨前往金門烏坵載運病患，降落台中童綜合醫院23樓停機坪。（圖／空勤總隊提供）

「醫院的停機坪真的有在使用！」有民眾聽聞此消息十分驚訝，認為是電影裡才會出現的情節。童綜合表示，院方在今年元月起開始參與烏坵軍民的「護理人員支援緊急醫療後送計畫」，平常進行空中救護訓練，有緊急轉送需求通知時，就會以最快效率調派2名護理人員隨著空勤救護直升機到烏坵接送病人。

童綜合指出，今年4月間也有一名烏坵的病患，出現心肌梗塞，經空勤總隊評估天候狀況、風速可前往救援，便出發將病患載回本島，該名病患進行心血管繞道手術後，恢復良好。童綜合說，不光是烏坵，凡離島、外海，或是海上船隻船員出現緊急身體狀況，經過評估情況允許，就會派出直升機載至醫院停機坪到院救護。據指出，中部地區有3所醫院備有停機坪，分別是童綜合、中國醫藥大學附設醫院以及員林基督教醫院。

▲直升機順利降落停機坪。（圖／空勤總隊提供）

針對今日案例，戴劉姓男子經守軍醫務所醫官評估情況危急後，申請空勤總隊直升機接送，由童綜合急診室吳珮稜、王千菱2名護理師隨行，並於今日上午6時56分抵達童綜合23樓停機坪，直送急診室檢查時，血色素僅剩2.5（正常為13~17g/dL），緊急輸血及藥物治療後，患者已趨向穩定。

▲▼童綜合急診室吳珮稜、王千菱2名護理師隨行直升機前往烏坵救援。（圖／空勤總隊提供）

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊表示，今日凌晨1時接獲勤務中心命令，烏坵1名男子發生急性消化性潰瘍併出血及穿孔，受限當地醫療資源不足，醫生判斷須直升機轉診返台治療；本隊研判當地無機場，且助導航設施不足，不適夜間飛航，預計拂曉起飛執行任務。

今日上午清晨5時05分，空勤總隊派出海豚直升機NA-108起飛，搭載2名童綜合護理師，高度1500呎，定向至烏坵野戰停機坪，清晨6時洛帝，搭載患者於6時10分起飛，沿原航路定向台中梧棲童綜合醫院頂樓高架停機坪，由護理人員及警衛協助病患與家屬入院治療，後續上午7時15分清泉崗落地，7時30分關車，圓滿完成任務。