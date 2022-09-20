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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

▲▼管碧玲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中政策小組召集人管碧玲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對無黨籍台北市長參選人黃珊珊20日提出的「防災型都更」政見，民進黨台北市長參選人陳時中政策小組召集人管碧玲痛批，「危老重建就是居住安全的都更政策，李鴻源大錯特錯，黃珊珊懵懵懂懂。」她認為，所有都更都可以算是防災型都更，因為都更後的房子都有防災的能力，所以他們使用「居住安全」的概念，而不用「防災型都更」概念。

黃珊珊競選政策總顧問、前內政部長李鴻源表示，如果震度6級的地震發生在台北市，後果恐不堪設想，「全台北屋齡30年以上的老屋高達64萬戶，都市更新刻不容緩」，因此祭出「以ROD的方式增加獎勵容積，加速都更」、「台北未來宅」、「都更紅利全民共享」、「危險區域普查」4點進行防災型都更。

對此，管碧玲痛批，「危老重建就是居住安全的都更政策，李鴻源大錯特錯，黃珊珊懵懵懂懂。」她認為，所有的都更都可以算是防災型都更，因為都更後的房子，都有防災的能力，所以他們使用「居住安全」的概念，而不用「防災型都更」概念。

「今天看了黃珊珊臉書所談的防災型都更，有很多話不得不說。」管碧玲質疑，被點名的「五大行政區」，位於土壤液化潛勢區所在範圍的所有建築物，都是危險房屋嗎？都是必須劃為「防災型都更」的範圍嗎？以玉里這一次倒塌的房屋為例，是單棟建築耐震能力的問題？還是因為該區為土壤液化潛勢區，周邊範圍都必須列入防災型都更的問題？

管碧玲開轟，黃珊珊不了解「耐震能力」才是「居住安全」的核心概念，土壤液化潛勢區內，不是所有建築物耐震能力都不足，土壤液化潛勢區外，耐震能力不足的建築物也很多。李鴻源提出防災型都更的概念，更是從2013年就講到現在，為什麼執行不出來他要的政策？難道真的是政府不願意做嗎？「我們的研究團隊很清楚，其實是他做了錯誤的定義，他的概念出問題！連行政機關，都把它當作一個錯誤！李鴻源大錯特錯！」

管碧玲指出，營建署在民進黨執政後所做的規劃，不是採用「土壤液化潛勢區」，而是朝向「危險及老舊建築」與「耐震能力」作為核心概念，並且建構了居住安全的政策、完成立法，也執行很久了。政府發展出的政策就是「危險與老舊建築物加速重建條例」，各縣市都做了很多，黃珊珊也拿危老重建當作政績在宣傳。

管碧玲認為，「李鴻源無視於此，黃珊珊懵懵懂懂，也不了解前因後果，才有今天這個『五大行政區』的錯誤認知！他們完全不知道居住安全的問題真正分佈的狀態！」再者，危老重建的制度有了之後，進一步必須要發展科學的方法，讓政府可以主動找出耐震能力潛在不足的對象，主動調查鑒定，主動規劃更新。

管碧玲說，他們諮詢的專家學者中，已經有團隊發展出十分科學的推估，針對居住安全與公共安全的角度，找出台北市每一戶有潛在耐震不足問題的對象。這些建築物分佈的行政區，完全不僅是在黃珊珊和李鴻源所說的「五大行政區」範圍，而是分布在所有的行政區。

管碧玲表示，每一個行政區內的建築物中，推估有耐震能力疑慮的戶數所佔的比例大約包括：北投約3% 、士林約3% 、大同約6% 、內湖約1% 、中山約6% 、松山約8% 、大安約6% 、信義約2% 、文山約2% 、萬華約4%、南港約2% 、中正約9%，「陳時中當市長，會無縫接軌，立即知道要從何處下手，有效處理居住安全的問題！」

至於實際的防災政策，管碧玲透露，未來將有兩面向做法，一個是在都更政策中的承諾，包括整宅、海砂屋、列管的危險建築這三大範疇，優先主動規劃公辦都更。另外則針對有潛在耐震能力不足問題的建築物，展開調查鑑定、規劃更新，其中公寓佔62%，將是優先協助的對象。

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