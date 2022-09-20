猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人鄭寶清脫離民進黨參選，雖然落得背骨、中共同路人罵名，但在藍綠白夾殺下，卻有聲勢上漲情況，默默來到7%民調支持度，而且搶到最多民眾黨的票，其次是國民黨，鄭寶清分析，應該是中間選民覺得他敢說真話而支持他；而登記前和賴香伶的談判破局，兩人都不會退選「就不可能了再合作了」，自許政黨最後良心的他，期望月底前衝上20%支持度，他承諾若當選市長，就請全桃園市民吃雞排。

鄭寶清接受《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問時侃侃而談，桃園市長提名前兩天，民進黨叫他和大家去協調，他要求做民調分高下未果，未料兩天後就提名林智堅，林智堅出包退選後2小時就換鄭運鵬，從頭到尾都沒做民調，「如果民調出來，那怕是輸0.01我都會下來。」。

台北市長柯文哲評桃園選戰高潮迭起，但說提名是一人決定太可怕，難怪會反。鄭寶清對此表示，和民進黨分道揚鑣，他感到痛苦與不捨，但他就是期望黨回歸創黨初衷；鄭寶清轟前同志種種作為極權又悖離民主，和以前的國民黨有何差別？現在側翼、打手都得到好處，是民主最後一哩路的危機。

鄭寶清透露桃園選戰是蔡英文和鄭文燦在操盤。他剖析蔡英文，指蔡是有強烈意志的人，也可以忍耐，做什麼事就是要達到她的目的；而鄭文燦指定接班人當馬前卒，為的是政商暗黑勢力掛勾，並想在以後當院長或總統時，繼續當「太上」市長。

至於他和鄭運鵬最大不同，就是鄭運鵬挺抄襲和支持數位中介法。鄭寶清還諷鄭運鵬選上了也是傀儡市長，只是鄭文燦的馬前卒！



除了開出年輕人買房，預備款政府出等政見外，鄭寶清也說對於大溪塞車的解方他也想好了，他認為可沿河岸開一條60到100米的大道到台北，另外國3交流道車流改直接拉到舊市區。