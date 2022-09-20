沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人　

▲沈慧虹競辦發言人劉康彥（左）、陳建名（右）回應高虹安涉抄爭議。（圖／沈慧虹辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處，但高舉行記者會反批抹黑。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人陳建名說，資策會就是高虹安的工具人，吃乾抹淨國家資源，工具人用完就踢開，就像高從未對幫自己助選的人表示感謝一樣。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥、陳建銘今天舉行記者會。劉康彥會中表示，高虹安的博士論文有3大爭議：第一，獨攬資策會共同研究報告，棄其他研究人員於不顧，當作是個人的博士論文，是「收割別人，成就自我」；第二，根據資策會委託研究契約規定，研究成果屬國家所有，高虹安若沒有國家授權就不能使用，嚴重侵犯智慧財產權、違反《著作權法》；第三，根據美國辛辛那堤大學規定，不論是「未經修改，直接提交自己原先發表過的作品」，或者「提交別人發表過的作品，而未適當的引用」，都屬於抄襲，高對外的辯駁根本蒼白無力。

劉康彥指出，高虹安取得資策會補助赴美研修，取得博士學位後理應返台貢獻國家，但高虹安旋即到鴻海上班，搖身一變成為大數據辦公室主任，根本是把國家資源當職涯跳板，把老東家當工具人，相對她過去高舉道德大旗，現在卻批評媒體、批評社會的檢視，根本是「有嘴說別人，無嘴說自己」。

陳建名補充，高虹安這種用國家資源成就自己，達成自己的目標就甩掉別人，資策會就是高虹安的工具人，吃乾抹淨國家資源，工具人用完就踢開，根據週刊報導，2018年4月，高虹安還利用最後用出差的機會，順道完成自己的博士學位，真的是「吃人夠夠」。

陳建名表示，高虹安這種「踩踏他人，成就自我」的行為，在這次的選舉中也可看見，例如國民黨前市長許明財、前議長謝文進多次幫高虹安公開助選，但高虹安從來沒有公開表示謝意，或公開承認，陳建名提醒，「許明財、謝文進會不會有朝一日也會變成高虹安的墊腳石？等她功成名就之後，就棄之不顧呢？」