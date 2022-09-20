　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人　

▲▼高虹安論文涉抄襲侵權 沈慧虹競辦：收割別人成就自我 劉康彥 陳建名。（圖／沈慧虹辦公室提供）

▲沈慧虹競辦發言人劉康彥（左）、陳建名（右）回應高虹安涉抄爭議。（圖／沈慧虹辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處，但高舉行記者會反批抹黑。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人陳建名說，資策會就是高虹安的工具人，吃乾抹淨國家資源，工具人用完就踢開，就像高從未對幫自己助選的人表示感謝一樣。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥、陳建銘今天舉行記者會。劉康彥會中表示，高虹安的博士論文有3大爭議：第一，獨攬資策會共同研究報告，棄其他研究人員於不顧，當作是個人的博士論文，是「收割別人，成就自我」；第二，根據資策會委託研究契約規定，研究成果屬國家所有，高虹安若沒有國家授權就不能使用，嚴重侵犯智慧財產權、違反《著作權法》；第三，根據美國辛辛那堤大學規定，不論是「未經修改，直接提交自己原先發表過的作品」，或者「提交別人發表過的作品，而未適當的引用」，都屬於抄襲，高對外的辯駁根本蒼白無力。

劉康彥指出，高虹安取得資策會補助赴美研修，取得博士學位後理應返台貢獻國家，但高虹安旋即到鴻海上班，搖身一變成為大數據辦公室主任，根本是把國家資源當職涯跳板，把老東家當工具人，相對她過去高舉道德大旗，現在卻批評媒體、批評社會的檢視，根本是「有嘴說別人，無嘴說自己」。

陳建名補充，高虹安這種用國家資源成就自己，達成自己的目標就甩掉別人，資策會就是高虹安的工具人，吃乾抹淨國家資源，工具人用完就踢開，根據週刊報導，2018年4月，高虹安還利用最後用出差的機會，順道完成自己的博士學位，真的是「吃人夠夠」。

陳建名表示，高虹安這種「踩踏他人，成就自我」的行為，在這次的選舉中也可看見，例如國民黨前市長許明財、前議長謝文進多次幫高虹安公開助選，但高虹安從來沒有公開表示謝意，或公開承認，陳建名提醒，「許明財、謝文進會不會有朝一日也會變成高虹安的墊腳石？等她功成名就之後，就棄之不顧呢？」

▲▼高虹安論文涉抄襲侵權 沈慧虹競辦：收割別人成就自我 劉康彥 陳建名。（圖／沈慧虹辦公室提供）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動出手了！
許維恩蜜月返台驚見「兩條線」　分房老公王家梁先停工
龍婆預言又中了！2022六大災難3件已發生　早提醒台灣「91
瑪莎惡少2同夥20萬交保！　張敦量賠償金談判破裂延押
拜登喊「疫情已結束」！鬆綁口罩令？　指揮中心回應
快訊／午後雷雨開炸！　4縣市「大雨特報」
《天下》首長滿意度出爐！他破紀錄4連霸、林智堅名次暴跌
快訊／海光煉鋼廠「爐渣爆炸」！　1人當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

李婉鈺出書再談最痛「床照戀」　北市長3參選人銷量都輸她

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

數位發展部怎歸類？　立院協商近1小時仍無共識

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

李婉鈺出書再談最痛「床照戀」　北市長3參選人銷量都輸她

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

數位發展部怎歸類？　立院協商近1小時仍無共識

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

女王辭世皇家養蜂人敲巢「通知百萬蜜蜂」　以免牠們不採蜜

銀髮族也咬得動　農委會結合通路推「質地友善豬肉食品」購物活動

「溫野菜」青菜農藥超標！北市抽查不合格名單曝　時時香也上榜

快訊／幸福人壽5.1億賤賣信義區D1土地　檢調7路搜索約談鑑價人

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

「沒牠我什麼都不是！」派瑞絲希爾頓吉娃娃走失　公告天下懸賞

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

蘇貞昌等12分鐘開罵影片曝！　他嘆：小官今等2小時是義務

即／運動中心天花板崩塌原因曝！鄭文燦：瑞助要負責

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安：跟林智堅類比「侮辱我了」

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

更多熱門

相關新聞

鄭寶清吸到白藍選票　和賴香伶合作「不可能了」

鄭寶清吸到白藍選票　和賴香伶合作「不可能了」

桃園市長參選人鄭寶清脫離民進黨參選，雖然落得背骨、中共同路人罵名，但在藍綠白夾殺下，卻有聲勢上漲情況，默默來到7%民調支持度，而且搶到最多民眾黨的票，其次是國民黨，鄭寶清分析，應該是中間選民覺得他敢說真話而支持他；而登記前和賴香伶的談判破局，兩人都不會退選「就不可能了再合作了」，自許政黨最後良心的他，期望月底前衝上20%支持度，他承諾若當選市長，就請全桃園市民吃雞排。

鄭寶清酸鄭運鵬「馬前卒」　批鄭文燦扶植魁儡

鄭寶清酸鄭運鵬「馬前卒」　批鄭文燦扶植魁儡

八德運動中心意外全怪包商？張善政保留

八德運動中心意外全怪包商？張善政保留

保密條款何時說明？　明天召開記者會說明

保密條款何時說明？　明天召開記者會說明

北市三腳督為「防災政見」隔空較勁

北市三腳督為「防災政見」隔空較勁

關鍵字：

高虹安沈慧虹2022九合一大選2022新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面