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蔡英文一周內二赴南投為綠營助選　他高喊「我要抗議」原因曝

▲民進黨草屯鎮民代表候選人簡益裕。（圖／記者高堂堯攝）

▲民進黨草屯鎮民代表候選人簡益裕。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

九合一地方大選僅剩2個月出頭，南投縣藍綠雙方先後在上個周末舉辦造勢大會，總統蔡英文更在短短1周內第二度赴南投助選；不過司儀在逐一介紹民進黨籍公職候選人出場時，不小心漏念其中一位的姓名，引發現場出席的家屬不滿，當場高聲抗議「總統！我要抗議！」所幸並未衍生更多事端。

民進黨18日下午於位於草屯鎮的草屯演藝中心舉辦造勢誓師大會，各黨籍公職候選人都動員支持者和競選團隊前往，將不到800個席位擠得水洩不通，「凍蒜（當選）」、「加油」聲不絕於耳；蔡英文則於2時44分池上強震過後不久抵達現場，幫上至縣長候選人蔡培慧、鄉鎮市長和代表、縣議員，下至里長等所有民進黨籍公職候選人披上競選綵帶，營造全面團結勝選的氣勢。

▲總統蔡英文出席南投綠營誓師造勢大會。（圖／記者高堂堯攝）

▲總統蔡英文出席南投綠營誓師造勢大會。（圖／記者高堂堯攝）

不過首度參選草屯鎮民代表的候選人簡益裕上台接受蔡英文「披掛」時，坐在二樓看台、持有簡益裕加油手板的男子突然放聲連續喊道：「總統！我要抗議！」不少現場民眾不明就裡、紛紛轉頭觀望發生甚麼事，維安人員也立刻上前與他溝通了解狀況，所幸經過勸說後其情緒冷靜下來、也沒被請出場。

▲▼戴黑色口罩的民進黨支持者突然向台上致詞的蔡英文高喊抗議，維安人員立刻上前制止溝通。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼戴黑色口罩的民進黨支持者突然向台上致詞的蔡英文高喊抗議，維安人員立刻上前制止溝通。（圖／記者高堂堯攝）

▲民進黨草屯鎮民代表候選人簡益裕的支持者突然向上台致詞的總統蔡英文高喊抗議。（圖／記者高堂堯攝）

會後媒體堵訪該名男子，不過他不願受訪，待簡益裕出面解釋眾人才恍然大悟，原來該男是他的親哥哥，因為司儀在介紹公職人員名單時、蔡英文為他披彩帶前不小心漏念他的名字，胞兄誤以為被故意跳過，才會對總統高喊抗議，「對於家人造成這樣的誤會，我感到很抱歉！」

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