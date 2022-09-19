蔡英文一周內二赴南投為綠營助選　他高喊「我要抗議」原因曝

▲民進黨草屯鎮民代表候選人簡益裕。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

九合一地方大選僅剩2個月出頭，南投縣藍綠雙方先後在上個周末舉辦造勢大會，總統蔡英文更在短短1周內第二度赴南投助選；不過司儀在逐一介紹民進黨籍公職候選人出場時，不小心漏念其中一位的姓名，引發現場出席的家屬不滿，當場高聲抗議「總統！我要抗議！」所幸並未衍生更多事端。

民進黨18日下午於位於草屯鎮的草屯演藝中心舉辦造勢誓師大會，各黨籍公職候選人都動員支持者和競選團隊前往，將不到800個席位擠得水洩不通，「凍蒜（當選）」、「加油」聲不絕於耳；蔡英文則於2時44分池上強震過後不久抵達現場，幫上至縣長候選人蔡培慧、鄉鎮市長和代表、縣議員，下至里長等所有民進黨籍公職候選人披上競選綵帶，營造全面團結勝選的氣勢。

▲總統蔡英文出席南投綠營誓師造勢大會。（圖／記者高堂堯攝）

不過首度參選草屯鎮民代表的候選人簡益裕上台接受蔡英文「披掛」時，坐在二樓看台、持有簡益裕加油手板的男子突然放聲連續喊道：「總統！我要抗議！」不少現場民眾不明就裡、紛紛轉頭觀望發生甚麼事，維安人員也立刻上前與他溝通了解狀況，所幸經過勸說後其情緒冷靜下來、也沒被請出場。

▲▼戴黑色口罩的民進黨支持者突然向台上致詞的蔡英文高喊抗議，維安人員立刻上前制止溝通。（圖／記者高堂堯攝）

會後媒體堵訪該名男子，不過他不願受訪，待簡益裕出面解釋眾人才恍然大悟，原來該男是他的親哥哥，因為司儀在介紹公職人員名單時、蔡英文為他披彩帶前不小心漏念他的名字，胞兄誤以為被故意跳過，才會對總統高喊抗議，「對於家人造成這樣的誤會，我感到很抱歉！」