蔡英文「唸完稿就走」挨轟冷血　民進黨團：少點口水多點汗水

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨晚視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

連兩日地震造成花東地區屋倒、橋斷災情，總統蔡英文18日晚間視察中央災害應變中心，後爆出花蓮縣長徐榛蔚還沒聽到聲音就結束會議，台東縣則有官員稱蔡致詞完就閃人，府方19日向花東兩位縣長及救災團隊表達歉意，但國民黨立法院黨團仍舉行記者會痛批沒人性、冷血。對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，不會苛責救災人員，民眾希望看到少點口水、多點汗水，呼籲國民黨團不要以此為由杯葛蘇揆上台。

國民黨團今天上午舉行「0918地震 全民一心 關懷災區」記者會，黨團總召曾銘宗批評，昨天蔡英文坐鎮災害應變中心，是一場最沒有人性、冷血的會議，批評蔡讓台東縣政府縣長跟相關官員等2小時，結果連打招呼也沒有，慰問也沒有，鼓勵也沒有，拍拍屁股走人，國民黨予以最嚴厲譴責。

對此，羅致政在黨團記者會受訪說明，就其所了解，昨天蔡英文、行政院長蘇貞昌到災害應變中心去做重要裁示，過程當中跟地方政府並沒有進行連線，主因是在幕僚作業上，議程中並沒有地方政府相關的報告，同時總統和院長在畫面上也沒有看到地方政府的代表，所以並不知道有地方政府在連線當中。

羅致政強調，救災過程中，中央都與地方政府保持密切聯繫，而且在第一時間提供各式各樣的必要協助，還是要呼籲，在未來一段時間可能還是會出現一些餘震，希望朝野政黨、中央及地方政府還是把更多精力放在防災、救災工作上，少點口水、多點汗水，相信這也是全民希望看到的事情。

羅致政補充，這禮拜五就要正式開議，很遺憾看到國民黨團表示不排除以此為由杯葛蘇揆上台，人民期望看到中央地方合作、藍綠和解，來從事相關防災救災工作，呼籲國民黨團讓議事正常運作，讓人民看到團結因應災難的時刻。他也強調，不會苛責救災人員，因為第一時間大家都忙於作戰，更重要的是，中央和地方一起努力救災的行動，相信全民都看在眼裡。

民進黨立委林楚茵說，因為第一時間忙亂，現場工作人員連線錯誤，總統也說覺得很抱歉，但這並不表示中央沒行動，實際上，內政部消防署昨天出動120輛車輛、278人次、8隻搜救犬，空勤總隊也支援了5架次的黑鷹直升機，包括國防、衛福部、水電搶修人力等，其實是中央、地方一起動起來。

林楚茵呼籲，如果這時候還沒有查明真相，就開始把矛頭對準某個方向做指責，只會讓後續搜救、協助部分受到不必要的政治上及情緒上的操弄，「請問國民黨團開記者會的委員們是真心想要解決問題，協助花蓮和台東需要幫助的國人們，還是說只是想要趁這一波賺取政治紅利、政治口水？如果是這樣真的完全沒有必要，因為真正的行動才是幫忙」。