花東強震！傅崐萁怨未給花蓮明確指示　籲蔡總統到地方安定民心

▲國民黨團「0918地震 全民一心 關懷災區」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷、路裂，尤以玉里鎮受損最嚴重。國民黨立法院黨團19日召開「0918地震 全民一心 關懷災區」記者會，立委傅崐萁透過視訊與會，回應總統蔡英文因中央防災應變會議挨轟冷血的爭議。

傅崐萁指出，昨傍晚六時半，中央防災中心表示總統跟行政院長要跟縣長徐榛蔚視訊，所以縣府一級局處首長等全數在六點鐘集合完畢，積極蒐集相關災損的情況跟掌握相關資訊，要來跟中央呈報，但晚間八時，他們可看到蔡英文跟蘇貞昌在中央災防中心開會，但蔡跟蘇開完會急著走人，「沒有跟我們有任何視訊」。

對於行政院長蘇貞昌19日要到花蓮視察，傅崐萁說，這是國家級災難，希望把台灣精神拿出來，中央地方攜手，盡快重建地方災損。很重要的是，這麼大的地震讓民眾人心惶惶，需要國家元首到地方安定人心，希望中央盡快接手地方重建工作。

媒體詢問，中央防災會議被批太冷血，是否為政黨顏色不一樣所導致？傅崐萁回應，在國家級天災的時刻，國人該團結，大家要攜手同心，不分彼此盡快完成救災、重建。

傅崐萁說，昨天不管是花蓮還是台東，都有接到總統跟行政院長視訊的指示，所以花東兩縣縣府、民意代表等都在等待，但比較遺憾，並沒有跟總統、院長視訊連線到，希望這是一場誤會，後續中央要拿出誠意跟魄力，解決民眾受困問題。

媒體追問中央是否有主動提出要幫助花蓮嗎？傅崐萁表示，花蓮縣府在賑災第一時間就開設前進指揮所，就跟行政院災防辦消防署保持密切聯繫，對方應非常清楚花蓮災情，也掌握相關情況，但目前為止，「中央沒有任何指示給我們」，包括救援、重建、支持等，要再次呼籲蘇貞昌，希望蘇到花蓮後，能夠有明確指示。