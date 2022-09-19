大贏47.1%！最新民調持續輾壓柯志恩　陳其邁說話了

▲針對最新民調數字，陳其邁表示，市政優先，會繼續謙虛傾聽民意。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁年底拼連任，對上國民黨派出的柯志恩，有媒體公布最新民調指出，陳獲62.8%市⺠力挺，碾壓柯15.7%，大贏47.1%。對此，陳其邁今（19）日回應，會繼續謙虛傾聽民意，假如有做得不好的地方，會來改進、加強，市政建設就是應該要如此，一刻也不能中斷。

對於最新民調數字大贏柯志恩47.1%，陳其邁表示，市政建設不能停，雖然投票的時間還有70天左右，但是市政優先，持續實實在在地幫民眾解決問題，還是現在最優先的工作。

陳其邁也說，會繼續謙虛傾聽民意，假如有做得不好的地方，將持續改進、加強，強調「市政建設就是應該要如此，一刻也不能中斷。」

▲陳其邁說明高雄市地震SOP。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，近日地震頻頻發生，高雄是否會有措施加強預警？陳其邁指出，高雄市跟其他的縣市比較不一樣的地方，是在於這裡的石化工業比較集中，所以有較多的管線，這個是在地震時候跟其他縣市比較不一樣的地方。

陳其邁說，昨天跟前天，包括經發局的管線中心也就是OPS中心，都持續地在運作，在地震發生過後都會即刻跟所有高雄市重大列管的工廠連線，查詢受損的狀況；第一時間也同步地派人就管線的部分做巡查，一些重要的關鍵基礎設施，也都有預警跟應變的機制，都有同步啟動。

對於老舊建物的部分，陳其邁說，之前就已經清查過一些重大、可能在公安上有疑慮的部分，包括一般老舊建物健檢和清查，像是中都、河濱商城等等。有一些有傾塌危險之虞的建物，也希望說能夠盡速協助居民來作危老重建或進行都更。

陳其邁表示，事實上，從921之後，建築物的健檢都有配合中央，就建築物危老的部分進行初檢、複檢，希望把高風險的建物能夠找出來。公有的建物，在中央的營建署也有相關的列管跟規定，過去在行政院的時候，或者是當立委的時候，這些都是他非常關心的一個重點。