　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大贏47.1%！最新民調持續輾壓柯志恩　陳其邁說話了

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對最新民調數字，陳其邁表示，市政優先，會繼續謙虛傾聽民意。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁年底拼連任，對上國民黨派出的柯志恩，有媒體公布最新民調指出，陳獲62.8%市⺠力挺，碾壓柯15.7%，大贏47.1%。對此，陳其邁今（19）日回應，會繼續謙虛傾聽民意，假如有做得不好的地方，會來改進、加強，市政建設就是應該要如此，一刻也不能中斷。

對於最新民調數字大贏柯志恩47.1%，陳其邁表示，市政建設不能停，雖然投票的時間還有70天左右，但是市政優先，持續實實在在地幫民眾解決問題，還是現在最優先的工作。

陳其邁也說，會繼續謙虛傾聽民意，假如有做得不好的地方，將持續改進、加強，強調「市政建設就是應該要如此，一刻也不能中斷。」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁說明高雄市地震SOP。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，近日地震頻頻發生，高雄是否會有措施加強預警？陳其邁指出，高雄市跟其他的縣市比較不一樣的地方，是在於這裡的石化工業比較集中，所以有較多的管線，這個是在地震時候跟其他縣市比較不一樣的地方。

陳其邁說，昨天跟前天，包括經發局的管線中心也就是OPS中心，都持續地在運作，在地震發生過後都會即刻跟所有高雄市重大列管的工廠連線，查詢受損的狀況；第一時間也同步地派人就管線的部分做巡查，一些重要的關鍵基礎設施，也都有預警跟應變的機制，都有同步啟動。

對於老舊建物的部分，陳其邁說，之前就已經清查過一些重大、可能在公安上有疑慮的部分，包括一般老舊建物健檢和清查，像是中都、河濱商城等等。有一些有傾塌危險之虞的建物，也希望說能夠盡速協助居民來作危老重建或進行都更。

陳其邁表示，事實上，從921之後，建築物的健檢都有配合中央，就建築物危老的部分進行初檢、複檢，希望把高風險的建物能夠找出來。公有的建物，在中央的營建署也有相關的列管跟規定，過去在行政院的時候，或者是當立委的時候，這些都是他非常關心的一個重點。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
下個強震可能在這地方！　學者：應投入更多準備
2023請假攻略來了！連休16天這樣排　9個連假一次看
全台震不停！　前氣象局長曝地震「元凶」
塔位震碎「先人再次粉身碎骨」　廖大乙曝1解方：骨灰別裝回去
飆破375億！英王室「最有錢的人」是他　狠甩查爾斯
LIVE／六十石山搶通了！　400人受困2天1夜車龍塞爆
快訊／0+7要開放了！　政院擬「2時間點」會宣布
快訊／六十石山搶通了！　受困民眾排隊開車下山
玉里出租套房內部塌了！　房客驚：不敢再住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

八德運動中心天花板震塌太驚悚　鄭文燦致歉：市府當然會負責任

議員爆北市府施壓！3劑接種率低要學校扛　倒數3名「柯文哲要親自關心」

花東人民「等嘸總統一句問候」！黃暐瀚嘆：這政府已經失能

邊境管制何時調整？　蘇貞昌今召開防疫會議：先做好配套

陳時中拋「士北路網10年計畫」　北市交通局逐一打臉：皆不可行

超商受震倒塌！徐榛蔚關切拆除進度　傅崐萁：政府力量快進來

大贏47.1%！最新民調持續輾壓柯志恩　陳其邁說話了

花東強震災情頻傳　民進黨取消周三行動中常會造勢

蔡英文一周內二赴南投為綠營助選　他高喊「我要抗議」原因曝

10月底廣開國門0+7！　擬10月20、27日行政院會前後宣布

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

八德運動中心天花板震塌太驚悚　鄭文燦致歉：市府當然會負責任

議員爆北市府施壓！3劑接種率低要學校扛　倒數3名「柯文哲要親自關心」

花東人民「等嘸總統一句問候」！黃暐瀚嘆：這政府已經失能

邊境管制何時調整？　蘇貞昌今召開防疫會議：先做好配套

陳時中拋「士北路網10年計畫」　北市交通局逐一打臉：皆不可行

超商受震倒塌！徐榛蔚關切拆除進度　傅崐萁：政府力量快進來

大贏47.1%！最新民調持續輾壓柯志恩　陳其邁說話了

花東強震災情頻傳　民進黨取消周三行動中常會造勢

蔡英文一周內二赴南投為綠營助選　他高喊「我要抗議」原因曝

10月底廣開國門0+7！　擬10月20、27日行政院會前後宣布

還沒玩到就地震！1行11人困六十石山　熱褲妹驚喊：晃到車快掉下去

斜槓天后！戴資穎驚喜客串八點檔　替奶奶一圓戲劇夢

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯「重心不穩」下場慘

李永然、翁呈瑋／新成屋交易注意公設建號與停車位登記內容

都44分驚呆他！連日地震「2神秘巧合」爆熱議　1圖打臉想太多

通膨邪惡的視角　三指標帶你避多空！

學者預測下個強震可能在這地方　「人口集中」應投入更多準備

八德運動中心天花板震塌太驚悚　鄭文燦致歉：市府當然會負責任

《大學生》泰拉宣布買房！才剛買預售屋「又買新成屋」原因超有愛

議員爆北市府施壓！3劑接種率低要學校扛　倒數3名「柯文哲要親自關心」

政治熱門新聞

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

台東處長轟「蔡英文唸完稿就走」　饒慶鈴也嘆：大家的時間被乾耗掉

10月底廣開國門0+7！　擬10月20、27日行政院會前後宣布

最新民調：桃市選情膠著　鄭運鵬29.7％、張善政28.9％

蔡英文「唸完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

大豐、TBC申請鏡電視取代TVBS鬧上NCC

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

台東6.8強震最新傷亡統計　1死79人送醫

蔡英文「唸完稿就離開」遭轟冷血　消防署道歉：內部作業疏失

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

運動中心天花板震塌　鄭文燦致歉

天花板被震塌！八德國民運動中心也是12億工程？　媒體人揭內幕

更多熱門

相關新聞

陳時中拋士北路網10年計畫　北市打臉

陳時中拋士北路網10年計畫　北市打臉

民進黨台北市長參選人陳時中18日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，包括洲美快速道路高架路段銜接國道一號、百齡橋抬高改建、拓寬通河東街與通河西街等，台北市交通局於18日晚間回應，方案皆為不可行。

花東強震災情頻傳　綠取消周三行動中常會造勢

花東強震災情頻傳　綠取消周三行動中常會造勢

蔡英文南投為綠營助選　他高喊「抗議」原因曝

蔡英文南投為綠營助選　他高喊「抗議」原因曝

花東強震！傅崐萁籲蔡總統到地方安定民心

花東強震！傅崐萁籲蔡總統到地方安定民心

周玉蔻今爆蔣孝嚴秘辛　「床單案女主不姓王、不姓李」

周玉蔻今爆蔣孝嚴秘辛　「床單案女主不姓王、不姓李」

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

快訊／東部地震　全台有感搖晃

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

星巴克9／19起「全品項買一送一」

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

更多

最夯影音

更多
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面