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淡水聯合總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同體　大咖好友群力挺

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市議員鄭宇恩淡水總部成立。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市議員鄭宇恩及新北市長參選人林佳龍今（17日）淡水聯合競選總部成立大會，有內政部長徐國勇、前民進黨黨主席卓榮泰、立法委員羅致政、蔡易餘、資深媒體人林育卉、台北市議員陳慈慧及王閔生等接力助講力挺，現場500多名支持者塞滿活動會場，鄭宇恩也挺孕肚全程出席。

羅致政指出，八年來鄭宇恩成家立業、更為選民打拚，無論是替山區偏遠地區爭取自來水延管、地方交通問題、學校及運動場的環境等，也和積極爭取和中央合作，相信八年來不斷進步，鄉親都有目共睹；蔡易餘也一早搭高鐵從嘉義趕來淡水，特地為鄭宇恩站台加油。

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲立法委員蔡易餘從嘉義趕來淡水，特地為鄭宇恩站台加油。

林育卉強調，鄭宇恩和台灣民主一起成長，從小就耳濡目染前輩在街頭上爭取民主的過程，擔任議員過程也積極把握每一次為民眾發聲的機會；台北市士林北投的陳慈慧議員，以淡水鄰居和宇恩好姊妹的身分前來站台，兩人同是要爭取邁向第三屆連任的同期，更在台上替對方拉票。

卓榮泰表示，今天來到淡水，賦予鄭宇恩三大任務，一是守護新生命，好好生下白白胖胖的娃娃；二是守護淡水，包含積極爭取預算改善校園安全、文化資產、產業發展，古云「女本柔弱、為母則強」，現在來看女性並不是柔弱、弱勢，台灣女性在各界都有傑出表現。

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲前民進黨黨主席卓榮泰今天到淡水，賦予鄭宇恩三大任務。

卓榮泰說，宇恩在議會表現也是，她將是為母更強，更在議會表現更面面俱到、爭取更周延照顧地方的建設，希望鄉親一起為鄭宇恩守住這一席。三則是翻轉新北，讓退步中的雙北，新北交給林佳龍，台北交給陳時中。

鄭宇恩表示，四年一次讓市民檢視成績的時間，是必經的過程，這次雖然逢生產，提前成立總部和鄉親報告，相信四年成績亮眼可以被鄉親看見，包含在交通建設、農業發展和婦幼政策，都相當用心。

鄭宇恩說，然而努力爭取照顧偏鄉的小黃計程車、照顧長者的敬老卡點數放寬使用規定等，現在的新北市政府都不願意做，市長換林佳龍來做，才能讓「新北大翻新！」

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲內政部長徐國勇也到場，為鄭宇恩站台加油。

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲立法委員羅致政說，八年來鄭宇恩成家立業、更為選民打拚。

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北市長候選人林佳龍與鄭宇恩淡水聯合競選總部成立大會。

▲淡水總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同台 大咖好友群力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

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