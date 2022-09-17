「誠信比選市長重要」林智堅論文案後首現身　加倍奉還喊話張善政

▲林智堅論文案後經歷一段沉澱期，今日首度公開為沈慧虹站台造勢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今日在南寮舉行首場大型造勢活動，會中除了邀請百工百業代表，同時還有總召柯建銘、以及論文案後首次公開的前新竹市長林智堅，聯訪中媒體問到林智堅，對張善政研究計畫涉及抄襲看法，他說，過去在桃園和張善政競爭市長的時候，對方指摘自己「誠信比學問更重要」，現在自己也反勸他一句「誠信比選市長更重要」。

沈慧虹在媒體聯訪時表示，林智堅是她過去7年最緊密的夥伴，今天是自己參選以來第一個大型造勢場合，林智堅市長一定要在場、一定要在自己的身邊，因此親口邀請林智堅出席。不止今天，沈慧虹說，之後自己還有很多公開的行程也會邀請林智堅一起，請大家拭目以待，同時有信心，未來不但更好，還要超越林智堅。

▲林智堅把張善政曾指摘他的「誠信比學問更重要」加倍奉還，提醒對方「誠信比選市長更重要」趕快出來說明白，不要再逃避。

柯建銘也表示，新竹市的發展，是林智堅一生的志業，心繫新竹市、從來沒離開過，尤其在這次的選戰中，他是最重要的靈魂人物。今日的合體，還有更重要的意義，過去8年的政績無法抹滅，所受到的委屈、屈辱，要還給林智堅一個公道，要肯定林智堅、支持沈慧虹。

林智堅說：「我對選舉結果非常有信心，相信沈慧虹一定能延續新竹經驗、幸福政績，贏得最後勝利。同時提到，這段沉澱期間，除了陪伴家人，也花了許多時間拜訪老朋友，收穫肯定，不會因為單一事件被抹煞。」

現場媒體提問，對於傳言「林智堅若真的現身幫沈慧虹站台，余正煌就會有法律動作」一事，林則表示「沒有評論」，至於「論文事件中，柯文哲說陳明通身為老師要負最大責任」，林智堅也表示，尊重學校學倫會的審定。

媒體再問到對「張善政過去主持的農委會委託研究計畫，農委會認為6篇重複度高，同樣陷入抄襲爭議」看法，林智堅則將過去張指摘自己「誠信比學問更重要」 這句話加倍奉還「誠信比選市長更重要」。林智堅說，攸關5736萬的計畫是納稅人的錢，張善政現在選擇逃避、迴避，不出來面對，認為「他應該要用同一套標準」，應該要儘速把這整件事的來龍去脈說清楚、說明白，才是對市民負責的態度。



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