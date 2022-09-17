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抄襲？林佳龍喊新北發大財！　李眉蓁酸：透過抄襲向韓國瑜致敬

記者許宥孺／高雄報導

前高雄市長韓國瑜過去高喊「貨出去、人進來，高雄發大財」作為響亮的競選口號，未料，今(17日)民進黨新北市長參選人林佳龍17日出席活動時，突喊出「貨出去、人進來，新北發大財」引發熱議。以國民黨議員李眉蓁為首的KK政線批評，沒想到林佳龍對韓國瑜愛在心裡口難開，竟然透過這樣的抄襲方式向他致敬。

▲▼林佳龍出席與新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／鄭宇恩提供）

▲林佳龍出席與新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會，喊出「貨出去、人進來，新北發大財」。（圖／鄭宇恩提供）

林佳龍17日出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會時，認為新北要翻轉軸線，不要老是面對台北2點鐘方向，而是改成11點鐘方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門，強調要「貨出去、人進來，新北發大財」，更狠酸，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的。」

▲▼2018縣市長選舉,韓國瑜,選前之夜,現場照,高雄之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲前高雄市長韓國瑜曾喊出金句：「貨出去、人進來，高雄發大財」。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高雄市議員李眉蓁回應論文吹哨者吳佩蓉參選高雄市議員。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）

▲高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）

對此，國民黨KK政線成員李眉蓁狠酸，沒想到林佳龍對韓國瑜愛在心裡口難開，竟然透過這樣的抄襲方式向他致敬，奇葩程度，令人嗔目結舌。一邊酸一邊抄，看來民進黨雖然不喜歡韓國瑜，但還是非常贊同他的市政理念，否則也不至於臉不紅氣不喘的公然抄襲，林佳龍若想照著韓國瑜的理念走，下一次，不妨來高雄選選看，應該會有更深體會。

▲國民黨KK政線李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲議員。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

▲國民黨KK政線李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲議員。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

KK政線表示，林佳龍認同韓國瑜是好事，但他抄襲最大的敗筆在於搞錯時空背景，最後注定會是笑話一場。韓國瑜當時喊出高雄發大財，背景是高雄在民進黨長達20年執政下確實陷入困頓，市民心裏對城市經濟充滿不滿，所以發大財這句話一出來，就觸動人心，造成轟動。

KK政線指出，新北市在朱立倫、侯友宜等國民黨執政下，城市發展程度快速，甚至升格為直轄市。在此情況下，林佳龍找不到選舉突破點，只好拿韓國瑜的口號來抄，當然注定會是笑話一場。最後，KK政線表示，林佳龍在新北看來施展不開，下一次，他不妨考慮來高雄選，可能還有些發揮空間。

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