模仿韓國瑜發大財口號？　林佳龍嗆「我先講的」：只是不會宣傳

▲林佳龍出席新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／林佳龍競選辦公室提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日喊出「貨出去、人進來，新北發大財」，被質疑與前高雄市長韓國瑜的「貨出去、人進來，高雄發大財」競選口號相似。對此，林佳龍今日下午回應「我是先講的」，先前擔任台中市長時就曾說「貨從雙港出、客從雙港入」，只是比較不會宣傳，而韓國瑜口號則更為精簡，因此就用「貨出去、人進來，新北發大財」，讓新北大翻新。

林佳龍今日上午出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會時指出，新北是樞紐城市，要有產業觀念，來帶動一個區域的發展，要翻轉軸線，不要老是面對台北2點鐘方向，而是改成11點鐘方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門，強調要「貨出去、人進來，新北發大財」，更狠酸，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的。」

此話一出卻引發藍營人士批評，林佳龍下午出席新北市議員參選人曾進益「進情野餐益童尋寶」活動則回應，他是在比較「說」跟「做」不一樣，自己以前擔任台中市長時就曾提出「貨從雙港出、客從雙港入」，要讓台中產業經濟大發展，只是後來韓國瑜的「貨出去、人進來，高雄發大財」口號更簡單有力。

林佳龍表示，過去於台中提出的「大台中一二三」，代表一條山手線捷運路網、兩大海空國際港與三個副都心，雙港計劃就是「貨從雙港出、客從雙港入」，要讓台中產業經濟大發展。

林佳龍強調，韓國瑜的口號雖然精簡、用字遣詞有力，但實際上卻是「有說沒有做」；而他自己講的「貨從雙港出、客從雙港入」則是「有說有做」，只是他比較不會宣傳，現在知道這個口號朗朗上口，因此就用「貨出去、人進來，新北發大財」，讓新北大翻新，大家有未來。