基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區一處民宅經營天九牌賭場，基隆警第四分局獲報蒐報，向法院聲請搜索票查緝，警方見時機成熟破門攻堅，將周姓負責人、3名賭場人員及22名賭客玩得起勁時一舉逮獲，警方在現場查扣賭資56萬元、抽頭金3萬元及監視器等物證，訊後依賭博罪將周男移送法辦，賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

▲基隆民宅藏天九牌賭場。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第二分局日前接獲線報，轄區內有賭場流竄，配合警政署規劃執行選前「查緝賭博專案行動」，在基隆市義一路一處民宅，入夜後出入民眾複雜，疑似有聚賭情形，警方立即成立探訪小組連日蒐證，並向基隆地方法院聲請核發搜索票。

14日深夜0時許見時機成熟，基隆警第二分局偵查隊會同刑大隊偵三隊、督察科出動大批警力破門攻堅，當場查獲周姓男子（36歲）負責人、3名賭場人員及22名賭客以「天九牌」聚賭，現場查扣天九牌1組、賭資56萬餘元、抽頭金3萬餘元及監視器等相關物證，訊後依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆警破門攻堅逮周姓負責人、3名賭場人員及22名賭客。

基隆警局長張樹德表示，為期淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，警方對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序之不法份子，絕對會持續強力偵辦，斬斷金流，以「端正選風、淨化選前治安」為目標，將持續掃蕩並展現強力查緝各類賭博的決心，以淨化選風。

▲警方查扣賭資56萬元、抽頭金3萬元及監視器等相關物證。

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