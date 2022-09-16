風箏節+玻藝節一次玩　周末玩爆新竹

▲新竹市本周末展開風箏節、玻藝節雙展齊跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市本周末展開風箏節、玻藝節雙展齊跑，代理市長陳章賢公開推薦新竹市兩天一夜玩樂攻略，漫遊17公里海岸線，再逛南寮波光市集、賞夕陽，一次蒐集西濱最美海景，17日晚間觀賞新加坡獨創LED遙控風箏秀；18日至玻藝節看展免門票、也別錯過精選逾40攤的透明市集，廣場還有「透明迪斯可」音樂饗宴，邀請知名音樂人李英宏、秋波電台擔任DJ，邀請國人周末來趟新竹小旅行，一口氣玩遍市區與海線。

陳章賢表示，自前市長林智堅上任後，市府團隊積極爭取中央經費打造27公里微笑水岸，整建頭前溪左岸、串連新竹漁人碼頭與17公里海岸線，近期更向南延伸至竹苗交界處，成功連結苗栗縣綠光海風自行車道，總長逾60公里，打造西海岸最美自行車道。

陳章賢也公開沿途美景，他說，從新竹漁港往南出發，行經港南運河公園、賞蟹步道、那魯灣文化聚落、豎琴橋、南港站、竹苗交界，再往南至苗栗，還有崎頂隧道文化公園、海水浴場、濱海森林遊憩區等。

傍晚返回新竹漁港，可逛波光市集、直銷中心，品嘗新鮮漁獲小吃，再步行至魚鱗天梯吹海風、觀賞無敵夕陽海景；17日晚間更千萬別錯過首度來台演出的新加坡獨創LED遙控風箏秀及夜光風箏，超過15米的夜光巨型風箏逾10隻，為全台首見巨型風箏數量最多。

陳章賢也推薦親子組，第二日暢遊新竹市立動物園、台灣昆蟲館，兩館皆位於新竹公園內，全區無障礙且為親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩子不用靠父母幫忙，就能近距離觀察動物、昆蟲，周邊更有森林食堂，享受邊看動物邊用餐樂趣。

文化局補充，歡迎國人把握周末午後，參加兩年一度的玻璃設計藝術節慶典，於新竹公園規劃「透明大百科」主題館、「透明博物館」特展區、「透明苑」科技互動裝置與超過40攤的「透明市集」，共四大主題活動，展出作品超過百件，本周末響應全國古蹟日，限定2天看展免門票；傍晚時分，大階梯廣場將有「透明迪斯可」DJ Show，邀民眾共度美好週末。

產發處表示，只要在新竹市國際風箏節活動期間，至波光市集與直銷中心消費，以「行動支付」方式付款（視各攤位實際設置行動支付為主），於兌換區出示行動支付消費頁面，即可兌換限量紀念小風箏，兌換時間自活動當日下午4點起，數量有限送完為止，每支手機僅限兌換1只小風箏，詳細資訊請見2022新竹市國際風箏節官網（hc-kite.com/）。

兩天一夜玩樂攻略：

DAY1：單車漫遊西濱最美海岸線→逛波光市集、追夕陽→觀賞限定夜光風箏、新加坡獨創LED遙控風箏秀

DAY2：新竹市立動物園／台灣昆蟲館→新竹公園「透明大百科」展覽、逛「透明市集」→「透明迪斯可」DJ Show