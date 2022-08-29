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新竹動物園響應軍人節　8／31至9／4現職軍人及家眷免費

▲有趣的集章活動讓孩子們寓教於樂。（圖／新竹市政府提供）

▲有趣的集章活動讓孩子們寓教於樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

9月3日為軍人節，體恤軍人對國家安全付出，新竹市立動物園將於8月31日（三）至9月4日（日）款待現職軍人免票入園，憑證還加碼贈送精美動物園限定筆記本。新竹市代理市長陳章賢表示，除了感謝國軍夥伴為了保家衛國不遺餘力，也謝謝眷屬包容和體諒，這5天除了現職軍人，同行家眷也可一同免票遊園，歡迎軍人朋友攜帶家眷到新竹市立動物園。

陳章賢表示，動物園全年無休，保育員和獸醫團隊為動物的各種狀況及時應變、毫不怠慢，照養上也盡心盡力，給予動物最適合的環境和食物補給，做動物最堅強的後盾。近期國際情勢發展多變，各崗位上第一線勇士積極守護國家安全，做全民最安心的靠山，新竹市為了替全國辛苦的軍人打氣，邀請現職軍人及家眷來新竹市立動物園走走，休息充電後帶著飽滿能量繼續守護人民。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，動物園作為重要的生命教育場域，積極推廣動物知識與生態教育課程邀請親子參與，期望傳遞野生動物保育與生態保護的重要性。動物園更對於國軍弟兄姐妹全年無休的辛苦奉獻及保家衛國使命表達大大感謝。

動物園說明，軍人節入園優待活動為期五天，現職軍人8月31日至9月4日於票口持證明文件查驗，即可免費入場遊園，憑證件還會加贈動物園精美筆記本，同行家眷也享免票入園優待，歡迎全國軍人朋友來新竹走走逛逛，放鬆紓壓。

此外，市府也邀請國人朋友來趟「新竹小旅行」，逛完動物園後，可至17公里海岸線騎車，搶先一睹「2022香山濕地藝術季」山海美景與藝術家創作（展期：9月3日至11日）；此外，2022新竹市仲夏藝文季最後一場表演，將由雲門舞集帶來經典舞作《十三聲》，9月3日(六)19:30於市府前廣場盛大登場，此為雲門舞集睽違20年再度於竹市戶外公演，市民朋友千萬不要錯過。

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