補助1元誘發4倍產出 竹市110年度SBIR計畫產值近1億

▲「110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)成果發表會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府協助企業創新升級不遺餘力，自102年起以資金挹注方式，推動地方型SBIR計畫補助在地中小企業投入研發，成為企業最穩固的靠山，今(17)日特別舉辦「110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)成果發表會」，展示年度計畫精湛成果，並藉此增進業者交流，促成異業合作，使產業不斷創新，提升新竹市產業競爭力。

新竹市產發處處長許智堡表示，110年度新竹市地方型SBIR計畫獲補助廠商共有29家，至計畫結案創造超過9,600萬元產值，引導促成生產及商業化投資逾3,800萬元，促進廠商投入研發經費逾1,700萬元，並創造34個就業機會，亦即市府投入1元補助誘發4元產出！

許智堡表示，市府將持續鼓勵中小企業加入創新研發，邀請轄內業者未來持續與市府合作，透過政府資源為在地創造更大創新能量。

他分享，今年度獲補助業者成果精湛，如智佳電子股份有限公司開發通用性無線車用腳踏墊發光裝置，以RF技術控制協定，使兩個模組達到快速回饋效果，並優化演算法達到低功耗待機，利用計時功能自動關閉LED，延長電池壽命，透過建立獨立供電系統，避免外接車用電源，降低線路短路問題，降低安全疑慮，計畫成果預計與國際汽車品牌合作，運用於多款車型腳踏墊。

產發處介紹，受補助廠商成功案例如，伯迪亞生物科技有限公司，以紫外線殺菌原理降低環境菌數，實際應用於獸醫院場域，以利動物術後傷口照護增進自體免疫修護情形，增進動物福祉。

此外，玲瓏窯玻璃工藝有限公司以低碳環保概念改造玻璃製程環境，開發新一代窯爐，使瓦斯在4-6秒內完全燃燒、提升到1,500度C，減少廢氣產生同時降低汙染，並推廣產業體驗，充分介紹新竹在地玻璃產業之人文理念。

產發處表示，自計畫開辦以來，政府已投入逾2億元，至今協助超過270家在地中小企業投入創新研發，希望藉由新竹市地方型SBIR計畫推動，提供轄內業者源源不絕研發能量，讓創新研發種子埋入新竹市各項產業。市府也於109年7月起成立香山工業區服務中心，以產業服務精神，秉持「攜手產業，全力轉型」的宗旨，有效鏈結政府資源，透過單一窗口協助企業解決在研發、創新、設計、行銷等問題，朝向產業升級的目標邁進。