2022香山濕地藝術季來了　「海有山」不能錯過

▲2022香山濕地藝術季本周五（9月2日）正式開展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022香山濕地藝術季本周五（9月2日）正式開展，展期橫跨中秋連假至9月11日止。新竹市代理市長陳章賢宣布，今年主題「海有山」，回應臨海濕地生態與山邊農村相互共生關係，邀請農村再生社區與藝術家打造6件為土地而生的作品，更特別企劃「山海串連遊香山」遊程，帶領民眾從濕地走入農村、從人文看到經濟，邀請國人把握中秋連假，來趟香山濕地「海有山」藝術之旅。

市府指出，今年香山濕地藝術季作品共6件，由策展人林長叡邀請國內外知名藝術家現地創作，以不同視角採集地方風土，創作專屬新竹香山的藝術品，作品分別設置賞蟹步道、香山濕地生態館、那魯灣文化聚落、茄苳稻田、茄苳農事體驗區及從容觀光果園，展期自9月2日至9月11日。

陳章賢表示，香山濕地藝術季邁入第三年，感謝農委會水土保持局農村再生計畫補助，持續拓展新竹市農村參與，今年美山、茄苳、港北、東香等社區，藝術季期間推出自家社區私房體驗活動，包含蚵殼藝術、農事體驗、香草假期、愛地球市集等，歡迎民眾周末到訪香山，體驗新竹農漁村之美，與在地居民、環境互動，感受自然農村風情（報名：https://reurl.cc/bEY3Rr）。

茄苳社區《在羽翼下》地景藝術創作家盧建銘，平時居住花東地區，首度來到新竹茄冬農村，感受在地民情，作品創作理念來自「母雞帶小雞」。他分享，駐村創作期間遇到鄰田80多歲奶奶，每天由兒子接送來田裡種菜，奶奶經常分享所收穫的蔬菜，為了把奶奶融入作品，特地在朝向奶奶田地的方向，多開了一個小門，以此介紹茄苳日常。

他說，作品主要結構為木頭與水管，再將一束束曬乾的稻草捆在架構上，每束稻草約一個虎口大小、完成作品約要6萬束，當民眾走進空間時，能夠聞到濃濃稻草香，他也特別感謝社區民眾熱情參與綑束作業。

茄苳社區古媽媽表示，自己有來參與綁紮過稻草，更研發獨門綁綑方式，綁好的稻草束怎麼拉扯都抽不散，且一眼就能認出自己所綑綁的稻草束；張媽媽也說，稻草束原是她60年前用來鋪在草蓆下的保暖墊，現在竟然變成藝術品，直呼好有趣。

《世界放大器》藝術家Michael Vincent Manalo來自菲律賓，來台逾10年，首度到訪新竹市創作。他說，第一次至賞蟹步道場勘，走到步道盡頭時，感受彷彿能夠接收全世界訊號，利用夢境、想像為題材，並以漂流木、貝殼等媒材，創造如同「魚」造型般的作品《世界放大器》。他也邀請民眾走進作品，透過「小耳朵接收器」聆聽海浪聲、鳥鳴聲、風聲等環境音，也可利用觀景窗，將視線聚焦海天一線，享受聽覺與視覺雙重奏。

產發處指出，六件作品包含Michael Vincent Manalo《世界放大器》、慢熟工作室《帶走一片風》、伊祐‧噶照《靠岸》、劉正堃《放空時光》、盧建銘《在羽翼下》、San Chen陳思安《禾日山》，賞蟹步道作品須留意潮汐時間，漲潮期後2小時步道不開放，步道開放時間可參閱香山濕地網站訊息專區公告（https://ssw.hccg.gov.tw/）。

產發處補充，9月3日下午13:30至17:30，香山濕地自然公園也有32攤野趣市集，透過宣導遊戲，讓遊客更了解環境、生態保育；另也特別企劃四場「山海串連遊香山」遊程，分為旅程線與親子線，未參加遊程的遊客，進入茄苳社區也有交通接駁服務，詳細資訊請見「香山濕地藝術季」粉專（https://reurl.cc/rRv3n1）。