　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交換替代購買　新竹動物園力推生命教育

▲動物園舉辦體驗營、生命教育課程，深受大小朋友喜愛。（圖／新竹市政府提供）

▲動物園舉辦體驗營、生命教育課程，深受大小朋友喜愛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(23日)表示，新竹市立動物園早已定位為「以收容棄養或救傷動物為主」，並不倡議「購買動物」，以生命教育為宗旨，不進行動物買賣，強調「保護」並「尊重」動物生命。

動物園強調，動物園近年推行動物交流，「以交換替代購買」，透過園區與園區、城市與城市間的交換互動，讓動物成為城市行銷大使，帶動國人關注動物、愛惜動物之心，宣傳生命教育與永續發展等價值。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，新竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，106年啟動動物園再生計畫，108年12月28日重新啟用，全新改造的動物園以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，活動空間是以往至少1.5倍，並「以交換替代購買」，提供動物最好的營養均衡食物及醫療照護。

動物園表示，目前展示動物30種、共143隻，動物活動空間都變大了，也提供動物活動棲架與遊具，大幅度降低動物刻板行為，並因應動物身體狀況提供營養均衡食物及保育員及獸醫全年無休的照護。

動物園說明，動物園再生計畫期間，部分動物因動物疾病及老年因素而離開，不過，在同時間動物園亦誕生了15隻新生命，有浣熊、天竺鼠、黑肚綿羊、絨鼠等，皆受到遊客與大小朋友喜愛。

而「推動生命教育」更是新竹市立動物園近年來努力的方向，讓新竹市立動物園成為民眾學習生命教育的場域，透過培訓專業志工為民眾提供全園區動物導覽解說，讓民眾更了解動物，進而學習如何保護動物、尊重生命。

市府統計指出，新竹市立動物園自108年12月底開園至今，已累績300萬遊園人數，平均每年120萬人次，為再生計畫前的3倍，深獲全國民眾喜愛與肯定，動物園將持續提供民眾遊園優質環境及提升動物福利。

另有關軍人公墓維管情形，民政處強調，「有旗竿卻從不升國旗」相關訊息有誤，軍人公墓之國旗、市旗皆有升起，但天氣不佳就會收起。流水景觀石並無損壞，惟避免兒童遊玩危險，故暫時關閉水源，此外，近年市府積極改善相關設施，包含設置無障礙電梯及安裝樓梯升降椅，方便長者使用，也改善周邊排水溝及集水井，亦將持續加強周邊整潔。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
台南2警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走
獨／艾成墜樓案外案！　社區控王瞳友人硬闖搬家爆衝突
快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！　優惠房間數即將用完
張菲送別余苑綺「是解脫」　現身靈堂悲嘆：再撐下去太痛苦
「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年
不到1小時就被掌握！林信吾南下高雄搭客運反露餡　警都不敢睡了
快訊／國1北上220K「3車追撞」　回堵8公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西大路地下道改善工程　完成53.30％進度超前

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

守住金門守住台灣　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

產期至又滯銷！鳯梨釋迦農友心急　台東縣府盼中央解決

交換替代購買　新竹動物園力推生命教育

基隆112年度總預算「債務零成長」　林右昌：餘裕推動各項建設

稅愛電影同樂會開演　台東縣稅務局與弱勢朋友同歡

總獎金高達40萬元！高雄「全國電競青少年錦標賽」31日開放報名

吉安樂齡旅遊受矚目！觀光局委託踩線　張月麗與網紅首發

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

西大路地下道改善工程　完成53.30％進度超前

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

守住金門守住台灣　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

產期至又滯銷！鳯梨釋迦農友心急　台東縣府盼中央解決

交換替代購買　新竹動物園力推生命教育

基隆112年度總預算「債務零成長」　林右昌：餘裕推動各項建設

稅愛電影同樂會開演　台東縣稅務局與弱勢朋友同歡

總獎金高達40萬元！高雄「全國電競青少年錦標賽」31日開放報名

吉安樂齡旅遊受矚目！觀光局委託踩線　張月麗與網紅首發

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

陳品捷遭球吻肋骨斷裂可能報銷　曾仁和自責：不希望發生

台南4家「無名」美食入選米其林必比登　官方釋出詳細地址

建設處代處長自首咬出林姿妙母女　宜檢求處免刑

Junior被女星巴掌打飛「轉圈倒地」　10年後陰影再現：永遠記得！

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

房屋裝修必放「這3物」！專家曝：會催旺家運　越住越有錢

曾俊欣登ATP官網專文　獲讚「正在崛起亞洲新星」

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

安溥歷經婚變「看淡世間」 自揭轉念心路歷程

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

地方熱門新聞

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

張善政競辦批鄭運鵬　上會期立院法案0提案

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

基隆從破產邊緣到「0舉債」　林右昌8年債務餘額降4成

2男下車扁1男　19歲女躲車內發抖

黃偉哲感謝警方迅速逮捕犯嫌

傷痕還在　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

機器手臂導航手術示範　台灣醫療實力國際關注

航空城結合大學城　清大、政大青埔設學院

高雄電競錦標賽月底開放報名　獎金高達40萬

遇見藝術與大地的旅行　南迴藝術季今開幕

張善政行腳復興區　批觀光旅次六都墊底

花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

蘇澳漁會中秋超值海鮮禮盒　讓你一次購足

更多熱門

相關新聞

竹市110年度SBIR計畫產值近1億

竹市110年度SBIR計畫產值近1億

新竹市政府協助企業創新升級不遺餘力，自102年起以資金挹注方式，推動地方型SBIR計畫補助在地中小企業投入研發，成為企業最穩固的靠山，今(17)日特別舉辦「110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)成果發表會」，展示年度計畫精湛成果，並藉此增進業者交流，促成異業合作，使產業不斷創新，提升新竹市產業競爭力。

2022竹塹中元城隍祭重頭戲登場

2022竹塹中元城隍祭重頭戲登場

歡慶竹市動物園破300萬人次

歡慶竹市動物園破300萬人次

自備環保用具　波光市集吃美食

自備環保用具　波光市集吃美食

竹市波光市集再添一獎

竹市波光市集再添一獎

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面