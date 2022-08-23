交換替代購買　新竹動物園力推生命教育

▲動物園舉辦體驗營、生命教育課程，深受大小朋友喜愛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(23日)表示，新竹市立動物園早已定位為「以收容棄養或救傷動物為主」，並不倡議「購買動物」，以生命教育為宗旨，不進行動物買賣，強調「保護」並「尊重」動物生命。

動物園強調，動物園近年推行動物交流，「以交換替代購買」，透過園區與園區、城市與城市間的交換互動，讓動物成為城市行銷大使，帶動國人關注動物、愛惜動物之心，宣傳生命教育與永續發展等價值。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，新竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，106年啟動動物園再生計畫，108年12月28日重新啟用，全新改造的動物園以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，活動空間是以往至少1.5倍，並「以交換替代購買」，提供動物最好的營養均衡食物及醫療照護。

動物園表示，目前展示動物30種、共143隻，動物活動空間都變大了，也提供動物活動棲架與遊具，大幅度降低動物刻板行為，並因應動物身體狀況提供營養均衡食物及保育員及獸醫全年無休的照護。

動物園說明，動物園再生計畫期間，部分動物因動物疾病及老年因素而離開，不過，在同時間動物園亦誕生了15隻新生命，有浣熊、天竺鼠、黑肚綿羊、絨鼠等，皆受到遊客與大小朋友喜愛。

而「推動生命教育」更是新竹市立動物園近年來努力的方向，讓新竹市立動物園成為民眾學習生命教育的場域，透過培訓專業志工為民眾提供全園區動物導覽解說，讓民眾更了解動物，進而學習如何保護動物、尊重生命。

市府統計指出，新竹市立動物園自108年12月底開園至今，已累績300萬遊園人數，平均每年120萬人次，為再生計畫前的3倍，深獲全國民眾喜愛與肯定，動物園將持續提供民眾遊園優質環境及提升動物福利。

另有關軍人公墓維管情形，民政處強調，「有旗竿卻從不升國旗」相關訊息有誤，軍人公墓之國旗、市旗皆有升起，但天氣不佳就會收起。流水景觀石並無損壞，惟避免兒童遊玩危險，故暫時關閉水源，此外，近年市府積極改善相關設施，包含設置無障礙電梯及安裝樓梯升降椅，方便長者使用，也改善周邊排水溝及集水井，亦將持續加強周邊整潔。