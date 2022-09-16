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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬甩開換堅陰霾狂推政策、張善政走中道路線　賴香伶搶年輕票

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督跟四腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析，今日則推出桃園市的對戰戲碼。

記者陶本和、崔至雲／台北報導

年底桃園市長選戰主要呈現民進黨參選人鄭運鵬、國民黨參選人張善政、民眾黨參選人賴香伶，以及無黨籍參選人鄭寶清的對戰局面。張善政走中道路線，對藍營來說，這裡是黨主席朱立倫的故鄉，無非是不能輸的縣市；而民進黨歷經「換堅」事件後，也逐步穩住陣腳，有後勢看漲的趨勢；至於賴香伶則以政策強攻年輕票，並以其客家人優勢，要搶桃園4成的客家票。

桃園市長選戰初期，陷入前新竹市長林智堅的「論文事件」，最終林智堅宣布退選，民進黨改由立委鄭運鵬披掛上陣。民進黨陣前換將，這也確實讓綠營支持者一度陷入憂慮，鄭運鵬剛上場，民調支持度不免受到影響。

不過，綠營地方人士表示，鄭運鵬上場的第一個月就著力在重整隊伍，緊急處理文宣視覺、文宣品、主題設定，大約一、兩週左右，這些基本工作就差不多陸續到位；同時，團隊也重新檢視了組織狀況，並邀請立委黃世杰擔任總幹事，主要原因是因為黃世杰熟悉南桃園，而鄭運鵬本身是北桃園，透過南北串連方式，可以讓選戰無縫接軌。

在選戰主軸方面，綠營地方人士說，之前林智堅是參選人時，選戰主軸被攻擊成論文議題，導致戰場嚴重失焦，而鄭運鵬上陣後，則是透過緊密推出政策，拉回選戰結奏，回顧過去28天中，他就提出25項政策，包括育兒、青年、產業、長者照顧、弱勢關懷、觀光產業及捷運3支箭等7大方向，不只分佈各個年齡層，也含括社福、產業及地方創生等各個面向。

綠營地方人士表示，這次策略就是在桃園市長鄭文燦的政績、7成施政滿意度之上，讓鄭運鵬來延續施政，這也是桃園人最大共識，回到政策討論，才能回歸選戰主軸的方向；而張善政方面，最近受困在研究案的爭議中，近期鄭運鵬在接受訪問時，也都還是會被記者問及張善政的研究案議題。

在張善政陣營方面，國民黨內人士說，張善政的人設以及選舉路線，都非常符合黨中央現在的「中間、中道路線」，這也是國民黨對今年選舉的期許，希望能拉攏中間選民的支持，桃園的選民結構也都非常符合黨中央所走的中間路線，且桃園是朱立倫的家鄉，因此對黨中央來說是絕對不可輸的縣市，黨中央給張善政不少協助，相信今年國民黨能帶領桃園以及其他縣市打勝仗。

國民黨人士認為，民進黨長期經營空戰，因此鄭運鵬的空戰的確有些實力，張善政團隊也在空戰上發揮不錯的功效。陸戰方面，鄭運鵬雖然有現任市長鄭文燦帶著跑陸戰，但是張善政有邱奕勝、呂玉玲、萬美玲、魯明哲等人的加持，再加上桃園是軍系重鎮，有很多眷村，在這方面黃國園主委蔡忠誠在軍系陸戰也幫忙不少，因此張善政在陸戰上可以說是有強大的陸軍。

藍營人士指出，民進黨受到林智堅論文抄襲案，重創民進黨在桃園的選情，雖然林智堅已退選，但鄭運鵬也因林智堅抄襲案受到牽連，而鄭寶清脫黨參選也對鄭運鵬是一大影響，所以鄭運鵬在桃園市長卷站絕對是背水一戰；鄭寶清脫黨參選，他在地方有一定實力，且可能會吸到民進黨部分的票，對鄭運鵬的影響稍大，這紅利可能會是張善政得到；賴香伶方面，他的聲量總是起不來，在桃園市長四腳督中，可能會被邊緣化，對張善政來說影響似乎不太大。

但藍營人士仍認為，目前張善政的贏面雖看起來較大，但也不敢輕易怠惰，也都持續有各方給予團隊意見，像是朱立倫、黃敏恭、呂玉玲、陳根德、張育美等人，都有給予張善政寶貴的意見，也展現國民黨的團結，相信最後能贏得桃園市長選戰。

在賴香伶陣營方面，白營地方人士表示，賴香伶主要透過推出政策來強攻年輕族群，推出「1280＋」這件事主要聚焦在台北、桃園的通勤族，如果搭台鐵、機捷，每月交通費肯定超過3000元，但只要推出「1280＋」，這個政策對於年輕通勤族來說，一定非常有感。

白營地方人士說，住在桃園的年輕人，最不滿意的就是交通問題，從基層就可以很有感，好比龜山的議員參選人，看到賴香伶有這項政策，都很開心說要幫忙推廣，因為選民對這個議題很有感，爭取的就是在大樓社區的年輕人。

白營地方人士說，張善政在年輕人裡面沒有支持度，多半是不滿林智堅跟論文事件，所以才會去支持張善政，但假設賴香伶聲勢起來，那這些人就有可能會支持賴香伶，而且不容易被操作棄保，這樣就會有希望。

此外，白營人士表示，桃園托嬰托幼也是一大問題，桃園市六都最年輕的城市，但年輕爸媽有小孩之後，卻沒有地方可以送，所以賴香伶推出公托議題，這會讓年輕爸媽很有感。

另一方面，該人士說，賴香伶本身是客家人，而且會講客家話，在南桃園比較多客家莊，賴香伶在楊梅、平鎮支持度不錯，因為客家人之外，客家話也講得很好，所以鄭運鵬才找了黃世杰當總幹事，就是想要穩住南桃園的票。

白營人士表示，現在賴香伶團隊會透過多辦一些活動，讓賴香伶多講客家話，讓她在南桃園多曝光，就算上節目講客家話也可以，就是要爭取4成的客家族群。

至於執意參選的鄭寶清，日前被民進黨中央開鍘後，外界認為他可以瓜分綠營的選票；不過，地方人士表示，幫鄭寶清站台的人士，多半屬藍營色彩，打著「反民進黨」旗號，以民進黨支持者來說，很難被撼動，但可以搶下多少中間選民的票，還有待觀察。

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