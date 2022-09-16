選戰倒數！藍樂觀拿17縣市　國民黨高層：六都過半不是不可能





▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲、蘇晏男／台北報導

九合一大選投票日倒數兩個多月，國民黨已陸續啟動全台輔選計畫，根據黨內民調顯示，北北基桃目前都是領顯狀態，但是否六都能過半？有黨內人士認為，不是不可能，但要步步為營，目前預估可贏15至17個縣市，會是非常好的狀態。

朱立倫曾在競選黨主席時，拋2022選戰「六都過半、搶16席」高標，黨內高層指出，這次除了要鞏固藍營原有縣市，其他縣市也要盡量爭取，台北、桃園、基隆、新竹換藍天一直是持續努力的目標。他也分享黨內民調，以台北為例，台北市長參選人蔣萬安一直都是領先的，但要如何拉大領先幅度，未來要加緊腳步，至於幾基隆、桃園也都是藍營領先狀態。

另一位黨內高層提到，以他的觀察，新北、台中對國民黨來說是相對穩定，基本上連任機率非常大，至於台北、桃園也有機會。他以台北來分析，陳時中過去在衛福部所做的事情，會陸陸續續跑出來，台北市民不是呆子、笨子，水準很高，一定會檢視他，但陳時中還是有綠的基本盤，「再爛他都會投下去」，還是有35%得票率的可能，不可小覷。

至於黃珊珊，他認為，因為有柯文哲加持，還是有20%的票會在她那邊，但會不會再往上串，就看陳時中走掉的多少。他坦言，不可否認黃珊珊的得票數是蔣萬安是否獲選的關鍵，但要突破30%還是有點難。

不過，高層人士也指出蔣萬安的問題，國民黨近幾年票在流失，加上黃珊珊會吸收一些，萬安必須固守基本盤，並拓展陳時中流失的票。

另外，有藍營人士分析，陳時中是蔡英文嫡系，再加上民進黨用執政資源，雖然陳時中最近比較弱，但他至少能拿到三成以上選票。桃園部分，張善政是行政官員，沒有選舉經驗，好處是沒有什麼負評，但選舉是選會當選的人，所以他會非常辛苦，如何在剩下的70幾天讓桃園民眾信任他，是致勝關鍵。

談及台南與高雄，藍營人士表示，黃偉哲雖在台南及民進黨有一些問題，但黃有現任優勢，加上台南比較綠，會比較艱困；而柯志恩是一個好棋，但由於今年選情很冷，加上大多數焦點擺在台北，基本上柯志恩會比較辛苦，若柯像韓國瑜一樣提早一年下去，情況可能不一樣。

除了六都以外，藍營人士表示，國民黨目前執政14個縣市，目前比較有壓力的是宜蘭、雲林、澎湖，而非執政縣市但有希望的是基隆、台北跟桃園。該人士也說，苗栗縣即使是議長鍾東錦選上，他也覺得是國民黨選上，而新竹市因為高虹安，目前壓力比較大，鹿死誰手還不知道，至於嘉義縣跟屏東縣都很辛苦。

