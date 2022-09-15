5年前喜為人父，人生卻陷一片黑暗…謝國樑為聽損女兒站出來

文／林韋伶／今周刊

「我那時候買了3份保險，我也不知道為什麼買那麼多保險，保險業務員還專門跑來要面談我。可能下意識擔心我不在時，誰要照顧我的孩子、太太，好像對生命的期待也沒那麼大，是到這幾年才從谷底慢慢走出來。」

很難想像，說出這段話的竟然是被定位為人生勝利組、身上背負政三代與富二代標籤的前立法委員謝國樑。

謝國樑來自經營基隆二信的三功集團謝氏家族，祖父謝清雲擔任過台灣省議會第2、3、4屆議員，並創設基隆二信合作社，父親謝修平則擔任過省議員與基隆市議會議長。

有著顯赫政商雙棲的家世，謝國樑人生上半場順風順水，自國外念書回國後，初出茅廬在公誠證券內部創業、推動網路下單，就創下市占率達5成，與寶來證券並列市場第一、第二名的成績。

此後，他轉戰政壇，以29歲的年齡投入公職選舉就拿下第一高票，三屆立法委員選舉都贏得輕輕鬆鬆；淡出政壇後投入文創圈，擔任華聯國際多媒體公司董事長，成功催生《我的少女時代》與《想見你》等大受歡迎的影視作品。

▲謝國樑29歲投入公職選舉，三屆立法委員選舉都贏得輕輕鬆鬆。(擷取自謝國樑臉書)



「以前的我比較好命、順遂，也養成我習慣做簡單的事，或者說習慣做不會讓我陷入窘境、困境的事。」這也是2014年，當基隆市前議長黃景泰因涉貪瀆案件，國民黨急著換掉基隆市市長參選人之時，謝國樑卻沒有勇氣承擔的原因。

但在2017年，女兒小愛的誕生改變了這一切。

小愛出生僅三個月，就被確診先天性重度至極重度聽損，也就是只有如同飛機起飛一般的聲量從她耳邊掠過，她才聽得見。

▲謝國樑的女兒小愛出生僅三個月，就被確診先天性重度至極重度聽損。(擷取自謝國樑臉書)

謝國樑的世界陷入一片黑暗，他吃不下、睡不著，瘋狂上網搜尋相關資訊，從默默滴淚到仰頭大哭，這是他人生最低潮的時刻。衝

擊過後，各種擔憂蜂擁而至，他擔心以後小愛要如何面對沒有聲響的世界、擔心世人將如何看待小愛、擔心記性不好的自己學不會手語如何跟女兒溝通。

謝國樑的媽媽跟太太從來沒有見他哭過，但謝國樑卻因為無力感，每次提到跟小愛有關的問題就會掉淚。

對他來說，從懂事開始每件事都有解決方法，如今這件無法處理的事，偏偏發生在她最疼愛的女兒身上，他一度覺得人生失去希望，還曾經連唯一的哥哥都沒有告知就搬家，「我不知道怎麼面對他們，就默默避開了」。

▲女兒小愛確診聽損，對謝國樑來說一度就像世界末日。(擷取自謝國樑臉書)

幸好，3個月後，他在雅文基金會大門電梯口遇到另一位育有聽損兒的父親詹斯敦，詹斯敦告訴他：「我兒子8個月前開完刀，他現在一切都很好，你要放心。」

對在汪洋中載浮載沉的謝國樑來說，詹斯敦的出現像一根浮木，讓他看到陰暗隧道其實有出口。

就這樣，有了詹斯敦與兒子衛斯理的經驗當參考，小愛在一歲動了電子耳手術，術後謝國樑陪著她做早療與復健，慢慢地情況開始好轉，現在小愛聽、說發展都與一般孩子無異，還在今年父親節錄了一段影片送給他。



「我做父親的過程，讓我嘗到失敗的感覺，所以現在我覺得失敗根本沒什麼，我只知道要很努力、很努力、很努力去做，把每一份力量都拿出來」。

以前的謝國樑考量事情多以自己為出發點，當爸爸以後，做什麼都會考慮到小愛，不做什麼也是因為小愛。這次，他挺身參選基隆市市長也是因為小愛。

▲謝國樑愛女心切，陪伴小愛克服聽損的過程徹底改變他的人生。(擷取自謝國樑臉書)



謝國樑在陪伴小愛克服聽損的道路上，受到許多人幫助，現在他想有所回饋，因此在2020年成立小愛爸爸公益平台，除了關注弱勢兒童的生活，也辦理青年志工、急難救助與爭取社福政策。

經過兩年的鴨子划水，現在婆婆媽媽在基隆看到他，多數都改口稱他為「小愛爸爸」，而不是過往的「謝委員」。

如今，為了擴大影響力，他決定重拾2014年時沒有接下的挑戰，參選基隆市市長。

「我在外面跑，很多人會跟我說『你爺爺有幫我做什麼什麼事』，其實我根本沒見過爺爺。但我想這表示，當你幫人做一件好事，他們會記在心裡很久。」

謝國樑特別期待自己當選後，能爲身心障礙的孩子做事，如此一來，也許在他們長大後就會跟小愛說：「你爸爸以前有幫我們做事」，謝國樑談到此，眼裡閃爍著光芒：「我要的是這個」。

▲謝國樑7年前淡出政壇，如今因能「同理」弱勢族群，決定挑戰參選基隆市市長。(擷取自謝國樑臉書)



謝國樑希望小愛了解，她的父親可以爲大家做很多事，也希望基隆的下一代能有更多在地的工作機會與更好的環境。過去，謝國樑只是「同情」特殊族群，「同情」這些孩子與家長，但現在他已經完全可以「同理」他們的處境。

「基隆的身心障礙人口，如果以人口比人口來看，比新北多了30%。他們的數字是4.3%，也就是400萬人中有17萬人；我們是5.9%，也就是36萬人中有2.1萬人，比例很高。我想要照顧好這些身心障礙的人，也希望讓這個城市有更大的經濟力，讓基隆可以靠著增強的經濟力來幫助需要的人。」

在謝國樑的政見中，包含要免費提供就業青年5萬台Gogoro，只要年輕人參與政府推出的公益計畫，並配合老舊機車汰換獎勵，即可免費獲得一台電動機車。

一般民眾自己去買Gogoro可能要花上10萬、8萬，但謝國樑分析，只要一次大量採購，有機會把價格壓低到3~4萬，再加上能源局跟環保署統一補助1.2萬，預估每台Gogoro實際要付出的成本低於3萬元。

「讓年輕人去做志工，是『有愛城市』的一個環節，因爲做了志工後，人就會養成習慣，碰到旁邊有需要的人就會伸手援助，如此就能打造出『有愛城市』的氛圍」。對謝國樑來說，若能達成這樣的效果，花3萬元的成本相當划算。

對於正在打人生中最緊繃的一場選戰，謝國樑看待勝敗的態度比過往淡然，「如果我不小心輸了，也不會覺得有什麼不對的地方，我只知道我要勇敢打一仗，因為我已經從世界末日裡得救贖出來了」。

對小愛爸爸來說，陪著小愛走過那段靜謐的道路，已是人生最嚴峻的歷練，「我現在做什麼都很有力量，我不怕困難，一切都能面對」。

謝國樑小檔案 現職：小愛爸爸公益平台發起人、SEK基隆創業者空間發起人、謝清雲基金會執行長、英文中國郵報董事長

黨籍：國民黨籍

生日（年齡）：1975年10月5日

學歷：美國南加大社會系學士、美國麻省理工學院科管碩士、政大法律系雙碩士

經歷：第六、七、八屆立法委員，華聯國際多媒體公司董事長

家庭：已婚，育有一女 重要政策 1、打造五堵基隆科學園區，串連北北基科技廊帶，發展產業升級,創造就業機會。

2、捍衛家園安全，維護基隆港發展，支持海洋保育，以最高標準審查第四接氣站興建計畫。

3、基隆捷運保留台鐵併行，爭取增設城際公路運輸路線，有效利用空間增設停車場。

4、發放「天使劵」打造無礙、有愛消費環境。

5、有條件提供就業青年環保電動機車，公益回饋志工時數。

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