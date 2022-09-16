高市議會打臉！藍議員確診視訊質詢　台灣基進檢舉違「一人一室」

▲邱于軒確診居隔，採視訊質詢，卻被抓疑違反「一人一室」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議會15日進行總質詢，國民黨市議員邱于軒因確診，在家居隔期間採視訊方式線上質詢。但台灣基進市議員參選人楊佩樺、李雨蓁質疑，邱于軒視訊畫面中出現他人身影，違反「一人一室居隔」的防疫規定，向高雄市政府衛生局檢舉。高雄市議會發出3聲明強調「對於外界故意歪曲違反防疫規定，深感遺憾」。

高雄市議會在15日下午發出三點聲明，表示「本會有保護全體議員質詢不受干擾及惡意攻詰之責，針對邱于軒議員15日視訊質詢疑遭外界故意歪曲違反防疫規定，深感遺憾」。另外依照衛福部COVID-19 確診個案居家照護應注意事項第五點相關規定「如因同住家人緊急狀況或有照顧需求，需進入確診病患房間時，雙方均須全程確實佩戴醫用口罩」；本會認為，邱議員家人於質詢前進入視訊空間確認其身體狀況乙節，符合上開規定。第三點，因應邱議員視訊質詢需求，今日質詢簡報由本會人員配合邱議員助理於本會議事廳音控室進行操作，並未在邱議員隔離空間操作，外界指謫其違反一人一室防疫規定，完全不符事實。

▲邱于軒確診居隔，採視訊質詢，台灣基進兩名市議員參選人檢舉。。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒提出法規，表示自己有遵守規定。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議會發出三點聲明的原因，主要是因為台灣基進市議員參選人楊佩樺指出，視訊會議的過程中，邱于軒持續指示下一張（簡報），表示空間內還有其他人員在。這明顯違反防疫規定，枉顧確診者一人一室隔離規定，已向高雄市政府衛生局具名檢舉，公共衛生是公部門到個人一起努力！

台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁強調，這已經不是邱于軒第一次違反防疫規定，去年疫情嚴峻期間邱于軒也不顧市議會防疫規定，帶頭率韓粉衝入議會並與警方發生肢體衝突，如今自己確診了卻也未依規定進行一人一室居隔的規定，甚至還有離開通報衛生局的居隔地點的嫌疑，這些都希望高雄市政府衛生局能調查清楚，若有違法就需盡速開罰。

對此邱于軒回應：「影片中的人物是自己先生，因昨天自己血氧掉到剩94%，身體極度不適，不得已才委請先生擔任照顧者，同住家人包括孩子則暫時寄居他處，一切符合防疫規定。另外在議會總質詢是議員應盡職責，盼藉此為地方發聲，也期待各界正視質詢議題，正視民代反映的地方問題，不是擔任紅衛兵，專門雞蛋裡挑骨頭」。