神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」現蹤　蔡英文宣示保育決心

▲蔡英文參加紀錄片「尋找神話之島」特映會 。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文15日晚間觀賞紀錄片「尋找神話之鳥」，她在致詞時談及，近年鳥類保育工作面臨很多挑戰，包括氣候、越界捕魚、盜採砂石、海洋垃圾等，這些都是政府要繼續努力的目標，也是台灣要共同面對的課題，未來政府會加強維護離島及海洋生態工作。

馬祖列島自1992年解除戰地政務之後，許多島嶼回歸自然，成為海鳥繁殖處所，繼「老鷹想飛」之後，資深紀錄片導演梁皆得推出新作「尋找神話之鳥」，探討黑嘴端鳳頭燕鷗保育議題，正在競選連江縣長的民進黨連江縣黨部主委李問與立委洪申翰共同舉辦電影播映會，邀請蔡英文蒞臨現場致詞。

▲黑嘴端鳳頭燕鷗曾一度在台灣失去任何消息。（圖／取自中國科學院動物研究所官網）



蔡英文今天晚上表示，黑嘴端鳳頭燕鷗一度被認為是已經絕種的鳥類，已經消失在地球，成為神話一般，要謝謝梁導演，2000年在馬祖，意外發現「黑嘴端鳳頭燕鷗」的蹤跡讓馬祖躍上國際版面，拍攝團隊不畏艱辛跟隨著燕鷗的遷移，跨越了亞洲6個國家，全心投入做紀錄，他們的堅持和毅力真的很讓人感動。

蔡英文提到，近年來鳥類保育工作面臨很多挑戰，包括氣候、越界捕魚、盜採砂石、海洋垃圾等，都是政府要繼續努力的目標，也是台灣要共同面對的課題，未來政府會加強維護離島及海洋生態工作。

李問指出，神話之鳥出現數量減少，是因為環境遭到破壞，而許多汙染源來自境外，包括中國大陸漁民靠近無人島干擾棲息地、以及盜採砂石的抽砂船、越界捕魚的漁船、大量海漂垃圾，都持續對生態造成衝擊，過去黨部努力和立法委員們一起推動修法嚇阻抽砂船、也進行各種國內外媒體投書，希望世界看見台灣，也看見馬祖。

李問認為，馬祖目前只有設置燕鷗保護區，但是以陸地為主、涵蓋的海域並不大，未來應該要劃設海洋保護區，維護環境與觀光資源，此外，如果有機會為更多民眾服務，將給予海巡同仁、生態保育工作者充分協助，為基層人員提供充足的住宿空間，並積極協調中央、地方爭取設置海巡船艦使用的專屬碼頭設施。