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侯辦批賴清德「抹黑救新北選情」　林佳龍競辦嗆：母雞跳針、小雞跳腳

▲▼新北市長候選人林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長候選人林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

政治中心／綜合報導

副總統賴清德15日到新北，為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選，賴也批評，新北市長侯友宜施政不斷退步。新北市府則回應，賴清德片面曲解數字，呼籲「別靠抹黑救林佳龍選情。」，對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，侯友宜面對質詢時頻頻跳針，以答錄機方式回應提問，養成了市府團隊不思反省，最後跳針的母雞帶出了跳腳的小雞，面對質疑只能用情緒性字眼回應。

賴清德今指出，侯友宜執政中，2020至2022這三年，從醫療衛生、環保、道路交通、消防公共安全都第一名、教育第二名、 觀光第四名、經濟就業第五名、治安第九名，逐年退步；2022年沒有一項第一名，只有醫療衛生第三名、環保第五名，其他的都退到第10名以外，治安更退到第17名，「因此為了新北市的發展，就要支持林佳龍，否則新北會像台北市那樣，人口減少、工商發展退步。」

對此，新北副發言人羅婉庭表示，疫情爆發後，許多在國外工作的民眾，考量旅途風險、檢疫、隔離等成本，選擇暫不回國，多數直轄市人口均為負成長，不少新北市民因滿2年未入境戶籍被遷出。然而，根據內政部8月份公布上半年全國遷出人口統計，總計遷出人口約65.9萬人，代表全台近66萬人戶籍在移動，六都中最「吸引人」的縣市為新北市，全國有4.6萬人移入新北市，其中來自台北、桃園的人口多。

「賴清德副總統不需急著扭曲數據穿別人小鞋，數字會說話，對事不對人。」羅婉庭也呼籲，接下來要到新北市輔選的府院黨人士，勿再為了救選情，輕易的抹煞基層公務人員及1032位里長過去一整年來的努力。

對於侯市府回應，李坤城表示，侯陣營和侯市長本人一貫都只挑自己想聽的話回答，對於賴清德副總統的發言更是劃錯重點，新北市12年來在侯友宜副市長、市長的帶領下執政滿意度節節下降，賴副總統也指出各項民調數據證明在醫療衛生、教育、治安、環保、交通道路、觀光休閒再到產業，都是每況愈下的「市政大大退步」。

對於侯陣營指控賴清德「學壞、抹黑」，李坤城痛批，傲慢心態昭然若揭，民主社會透過定期的選舉選賢與能，選戰過程本就是檢驗執政成績最好的時間點，「賴副總統以雜誌評選數據作為外界監督新北市政的參考，有憑有據、合情合理。」

李坤城認為，侯陣營面對真憑實據的質疑不僅語無倫次，竟然還敢胡亂指控賴副總統「用數據穿小鞋」，也暴露侯市長不敢面對真實的自己，就像抓捕鄭南榕而造成自焚案的侯警官一樣。

李坤城質疑，不知道是不是侯友宜習慣面對市政評論充耳不聞，面對議員質詢，頻頻跳針，以答錄機方式回應提問，養成了市府團隊及官員的態度傲慢、不思反省，最後跳針的母雞帶出了跳腳的小雞，面對質疑只能用情緒性字眼回應、跳腳批評。

李坤城呼籲，侯友宜身為表率，如果真的有改變的勇氣，就請正面迎擊，不要再用「好好做事」這種看似優雅的回答，來包裝自己對市政的無能，卻又放任底下官員胡言亂語、用情緒當回應，「如果真的『侯侯做代誌』，那新北市政府怎麼會在侯友宜主政下，做得越久、評比越差？」

李坤城也提到，過去林佳龍在台中市長任內民調各項指標逐年顯著進步，包括柳川、綠川整治成功，治安評比六都第一、托育及托老一條龍的推動，減輕許多家庭的負擔、促進人口成長，台中市人口數更在林佳龍任內達277萬，正式成為台灣第2大城。

李坤城強調，反觀侯市府的滿意度逐年下降，新北市人口數甚至在今年初跌破 400萬，甚至侯市長最自傲的治安崩跌至全台第17名，市民無法安居樂業，恩恩爸也說出不敢在新北市過夜，「但是侯陣營對於民眾反應置若罔聞甚至態度傲慢，市民滿意度逐步崩跌也不讓人意外。」

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