▲李威爾、林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍14日出席「多元計程車司機工會挺林佳龍」記者會，但台北市多元計程車產業工會指控記者會主辦人李威爾冒用多元化計程車工會理事長名義。對此，林佳龍競辦澄清，李威爾是「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」理事長，也是多元化計程車的司機，但他從未說是「台北市多元化計程車產業工會」，不解為何有冒用的問題。

今日該記者會由李威爾在林口舉辦，現場停了多輛貼出林佳龍「新北大翻新」口號廣告貼紙的計程車，也有12輛計程車前來加油打氣，協助宣傳。此外，李威爾致詞時，還說出自己三個支持林佳龍的理由，包含林會站在人民角度，幫基層解決問題、會協助產業在法規上的修正和調整，以及能夠看到台灣未來社會產生的問題。

然而，台北市多元化計程車產業工會稍早發表聲明，指李威爾已多次在公開場合及公開記者會上，冒用多元化計程車工會理事長名義，並四處向市長候選人以多元化計程車工會名義試圖參與政治活動，先前甚至穿上民眾黨桃園市長候選人賴香伶競選團隊的制服。

工會強調，本工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，將對李威爾保留法律追訴權。此外，工會也呼籲，媒體切勿再讓李威爾以多元化計程車工會名義進行混淆。

對此，林佳龍競辦發言人李坤城澄清，李威爾是台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長，從頭到尾都沒說是「台北市多元化計程車產業工會」；此外，李威爾同時也是通用計程車以及多元化計程車的司機。

李坤城也說，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會本身也是多元化計程車的工會，不解為何有冒用的問題，請侯市府不要緊張、不要看到黑影就開槍。