遭開除黨籍　鍾東錦嗆「被黨無情打壓」9／15提告討公道

▲苗栗縣長參選人鍾東錦明日將向苗栗地方法院提出「確認黨員資格存在」訴訟，並提告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌之刑事告訴。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

國民黨中常會今（14）日討論黨員違紀參選案，會中通過開除苗栗縣議長鍾東錦、黨代表徐正文、撤銷花蓮市長魏嘉賢違紀參選縣長參選等9案開除黨籍、13案撤銷黨籍，且依照黨章規定，中常會通過後就立即生效。對於黨內決議，鍾東錦也表示不服，明日將法院提出「確認黨員資格存在」訴訟，並提告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌。

國民黨考紀會上周開會，針對苗栗縣議長鍾東錦、黨代表徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選縣長、議員等案做出決議。洪孟楷會後受訪表示，中常會無異議通過，依照黨章規定，中常會通過後就立即生效。其中包含外界關心的鍾東錦、徐正文開除黨籍、魏嘉賢撤銷黨籍。

對於遭開除黨籍的決議，苗栗縣長參選人鍾東錦隨後也表示，自己因堅持參選遭黨無情打壓，明日上午，陣營將會同律師，將向苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴訟，並按鈴控告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌之刑事告訴。

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