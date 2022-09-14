國民黨70位里長掛無黨籍參選　王世堅曝原因：蔣萬安太空

▲台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨台北市黨部今年提名265名里長，實際上卻70位里長改掛無黨籍登記參選，外界視此為無黨籍台北市長參選人黃珊珊拔樁成功的跡象。台北市議員王世堅則認為，由於蔣萬安「太空」，逼得國民黨不得不加強動員力道，卻適得其反引起地方反彈，才導致今年70位國民黨籍里長改掛無黨籍參選。

九合一大選將在11月26日舉行投票，國民黨今年提名265位黨籍台北市里長參選人，卻有70位黨籍里長向國民黨台北市黨部報請用無黨籍登記參選，有里長坦言，掛無黨籍參選較沒有包袱，外界認為黃珊珊拔樁成功。

黃珊珊14日回應，國民黨籍里長意識到服務基層不分藍綠，跟她24年前擔任民意代表時的立場一樣。從政貼近市民需求，而非謹守政黨利益，「這件事很稀鬆平常」。

王世堅則在《94要客訴》說，國民黨長期在各縣市培養村里長建立動員系統，以便選舉時讓村里長幫忙發放資源，替候選人拉票。舉例而言，國民黨4年前為了推時任台北市長候選人丁守中，便提名不少黨籍里長。

王世堅進一步說，今年國民黨的「少主」蔣萬安要選，他明明是最早宣布參選，卻沒有能力提出最多的政策與說明，逼得國民黨不得不強化動員力道。然而，國民黨將里長當成組織動員工具的舉動，引起地方反彈，致使70位國民黨籍里長改掛無黨籍參選。