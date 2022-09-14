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林佳龍被詐？「冒名男」曾穿賴香伶戰服　多元計程車司機工會發聲明

▲李威爾、林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

▲李威爾、林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍14日出席「多元計程車司機工會挺林佳龍」記者會，拋出3項「小黃牛肉」，但台北市多元計程車產業工會稍早指，與林佳龍同場的李威爾冒用工會理事長名義，將對李男保留法律追訴權；而該工會也強調，「本工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動」。

今日該記者會由李威爾在林口舉辦，現場停了多輛貼出林佳龍「新北大翻新」口號廣告貼紙的計程車，也有12輛計程車前來加油打氣，協助宣傳。李威爾致詞時，還說出自己三個支持林佳龍的理由，包含林會站在人民角度，幫基層解決問題、會協助產業在法規上的修正和調整，以及能夠看到台灣未來社會產生的問題。此外，在合照時，李威爾還跟林佳龍搭肩。

然而，台北市多元化計程車產業工會稍早發表聲明，指李威爾已多次在公開場合及公開記者會上，冒用多元化計程車工會理事長名義，並四處向市長候選人以多元化計程車工會名義試圖參與政治活動，先前甚至穿上民眾黨桃園市長候選人賴香伶競選團隊的制服。

工會強調，本工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，將對李威爾保留法律追訴權。此外，工會也呼籲，媒體切勿再讓李威爾以多元化計程車工會名義進行混淆。

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