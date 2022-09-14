張善政涉抄有保密條款？　綠委揭合約書內容：胡說八道

▲張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫被爆料涉抄襲，但張稱有「終身保密」條款無法說明關鍵內容。對此，民進黨立委黃世杰14日表示，媒體披露張善政受託主持研究案大量抄襲他人著作，涉違約領走5736萬元後，張善政一開始說向宏碁致歉並規劃召開記者會說明，近日卻改口合約要求保密他無法多談，這突顯張善政對於5736萬元納稅人血汗錢態度輕侮傲慢，也突顯國民黨從主席朱立倫到候選人張善政個人，對於誠信與從政的品格蠻不在乎。

對於張善政涉抄爭議，名嘴黃暐瀚昨日晚間在臉書揭露截圖，證實確有其事；張善政今天受訪表示，如今真相大白，誰在說真話，誰在說假話，自有公評。不過，黃世杰表示，張善政迴避抄襲問題去扯合約保密，只是轉移抄襲賺取人民血汗錢的焦點，另一方面也是欺騙廣大市民、胡說八道。

黃世杰說，這項2007至2009年三年期計畫書的結案報告書及合約書，農委會已公開宣示沒有保密需要，並在9月2日分別以電子檔提供給索資的國民黨、民進黨、時代力量及民眾黨各黨團立委，相關報告書及合約書，網路上都已經看得到，張善政卻還瞎扯他要保密。

至於張善政建議鄭運鵬向農委會「調閱」合約，黃世杰說，這完全是胡說八道、欺騙市民，張善政涉弊的農委會研究案，並不屬於保密資料，各黨立委用一般索取資料的方式就能取得涉弊研究案的資料，根本用不到所謂的調閱權，在張善政涉弊的研究案合約書，雖有「未經甲方書面同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏」等字句，但甲方農委會已多次公開說明，該研究案早已無保密之需，結案報告資料網站上也可查詢，因此張善政訛稱的終身保密，只是他不願面對廣大鄉親，不願對於他涉弊之事做說明。

黃世杰也引述該項合約第十條第三款，清楚寫明如果研究計畫有涉抄襲、剽竊、侵犯他人著作財產權，包括受託的宏碁和計畫主持人張善政本人，都要負起相關賠償責任，以及法律責任和行政責任。