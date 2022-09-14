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迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

▲▼台南,黃偉哲,迪士尼,氣球,Tsum Tsum,米奇,2022九合一大選,2022台南市長。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲台南市政府快速修復「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動造型氣球，獲得網友一片好評。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

地方中心／台南報導

甫於9月9日展開的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，因預防梅花颱風來襲，台南市政府暫時將造型氣球收起，昨（13）日重新充氣時，意外爆裂，在主辦單位與市府通力合作下，連夜修復完成。

黃偉哲今（9/14）早上8點未到，即於個人臉書頁面上用充飽氣的Tsum Tsum照片跟網友問早。明快的危機處理也展現出台南市政府的行動效率，獲得民眾一片好評，紛紛在他的臉書底下留言：「超快的應變效率，超棒」、「正要嘆息怎麼遜掉了，事後的補救及飛快的效率令人佩服」、「速度也太快了吧」、「高執行力的市府行政團隊，辛苦了」。

▲▼台南,黃偉哲,迪士尼,氣球,Tsum Tsum,米奇,2022九合一大選,2022台南市長。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

黃偉哲還特別在臉書頁面底下，打趣地留言表示「奇奇已經滿血復活囉！」，欲強調昨晚氣球爆裂的奇奇部位已經修復完成；甚至還秀出修復氣球的縮時攝影，引起網友留言表示「效率真好」、「辛苦工作人員」、「影片好療癒」。

▲▼台南,黃偉哲,迪士尼,氣球,Tsum Tsum,米奇,2022九合一大選,2022台南市長。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

台南迪士尼大型水上Tsum Tsum，是由台南市政府跟迪士尼官方攜手合作，共同舉辦慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動。氣球角色都是大人小孩非常熟知的迪士尼卡通人物，包含米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂，還以Q版Tsum Tsum呈現跟大家相見歡。

據台南市政府觀光旅遊局統計，該活動9日開展迄今，已吸引逾20萬人次前往觀賞，帶動周邊觀光人潮與買氣。除了有巨萌吸睛的Tsum Tsum氣球，市府也規劃周邊動線，設置米奇造型光球森林，在夜間散發七彩光芒，照亮安平遊憩碼頭夜空，並結合安平古堡、孔廟等主題拍照區做周邊行銷活動。

南市府展現高速的行政效率、強大的執行力，亦表現在黃偉哲個人身上。同日上午他受邀出席台灣世界新聞傳播協會的頒獎典禮，以施政滿意度超過8成的成績，奪下金獎的殊榮，其中包含防疫、觀光旅遊、藝術文化3項評比指標，均獲得六都第一。對照Tsum Tsum迅速修復，更展現黃偉哲對文化、觀光的重視。

▲▼台南,黃偉哲,迪士尼,氣球,Tsum Tsum,米奇,2022九合一大選,2022台南市長。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲台灣世界新聞傳播協會公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲勇奪金獎。

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