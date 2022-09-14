2022雲林之光獎章、孝行模範暨全國藝文優勝人員　今聯合表揚

▲今年度雲林之光共有119位個人及50個績優團體、15位孝行模範、9位社教有功惠風獎得主及1間學校，全國藝文競賽優勝42位學生及43個學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022雲林之光、孝行模範、社教有功惠風獎暨全國藝文優勝人員聯合表揚於今(14)日於縣府大禮堂辦理，總計185位個人及94個團體獲獎，由雲林縣長張麗善頒獎，議員王鈺齊、雲林縣後備指揮部處長洪國瀚、斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、大埤鄉長林森寶、教育處長邱孝文亦出席共襄盛舉。

雲林縣長張麗善指出，孝行模範實踐「百善孝為先」的傳統美德，值得推崇與傳頌；社教有功惠風獎得獎個人與團體，積極推動社會教育，建構在地化的社會學習網絡，為終身學習教育做出重大貢獻；全國藝文競賽優勝人員長期於音樂、舞蹈、戲劇及歌謠等領域努力精進，在全國性賽事掄元、大放光芒，也孕育雲林藝文種籽。

張麗善表示，今年度頒發獎項，雲林之光共有119位個人及50個績優團體、15位孝行模範、9位社教有功惠風獎得主及1間學校，全國藝文競賽優勝42位學生及43個學校，總計185位及94個團體獲此殊榮。

張麗善強調，雲林縣在這幾年來秉持教育優先的施政主軸，尤其是率全國之首規劃設計品德教育教材，將禮義廉恥觀念向下紮根，運用活潑輕鬆、寓教於樂的教材內容教育孩子，未來立足社會也能落實品格教育，尤其是今天獲獎的孝行楷模、社教有功惠風獎及全國藝文競賽優勝人員，都在教育、體育及藝文界嶄露頭角，特別肯定他們表現及付出，才能夠讓雲林展現不同風貌，在台灣發光發熱。

▲張麗善強調，雲林縣在這幾年來秉持教育優先的施政主軸，尤其是率全國之首規劃設計品德教育教材，將禮義廉恥觀念向下紮根。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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