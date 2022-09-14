挺著肚子拚連任！臨盆前1天還在北市議會質詢　黃郁芬今產子

▲無黨籍台北市議員黃郁芬14日公布喜訊，順利產下一子。（圖／黃郁芬辦公室提供）

記者蔡佩珈／台北報導

九合一大選正熱烈展開，無黨籍台北市議員黃郁芬儘管懷孕仍勤跑行程力拚連任，她14日公布喜訊，在凌晨5時順利生下2800克男嬰。黃郁芬說，懷著身孕履行議員職責不容易，但看見寶寶的那一刻，「心裡只有滿滿的感動」。不過，為拚即將到來的選舉，黃郁芬辦公室透露，預計只做半個月月子，就會重新投入選戰。

懷孕期間正逢連任選舉，但黃郁芬沒有錯過質詢與服務，也挺著肚子在街頭掃街拜票，產前1週還在跑中秋活動與拜訪士林北投各大市場攤販，甚至臨盆前1天，才完成本屆議員最後一次總質詢。她14日在臉書公布，自己已在凌晨5時順利產下男嬰。

▼黃郁芬懷有身孕仍在街頭拜票。（圖／黃郁芬辦公室提供）

黃郁芬分享生產過程，她說由於是第一胎，縱使知道自己生產時會發生各種突發情況，仍然非常緊張，不只護理人員要她戴上氧氣管，胎兒還一度出現心跳過慢的狀況。當時護理人員一邊搖自己的肚子、一邊搖頭，讓身旁的先生與她都相當焦慮不安。

黃郁芬表示，超過12小時的生產過程令人緊張到很累，可是完全不敢睡，想睡也睡不著。幸好，寶寶最終順利自然產，健康與出生檢查都一切正常。

儘管懷著身孕履行議員職責不容易，但黃郁芬說，看見寶寶的那一刻，心裡只有滿滿的感動。而當她抱著寶寶時，感受到打造完善育兒環境，是多麼重大的責任。

黃郁芬也在臉書上感性的寫下：「謝謝你這幾個月陪我走了這麼多路，終於跟你見面了。Lewis，你真的好可愛，謝謝你健康平安，謝謝你選擇我們當你的爸爸媽媽，我們真的好愛你。」期望寶寶可以成為她的福星，繼續力拚年底議員連任。

▼無黨籍台北市議員黃郁芬挺著肚子拚連任。（圖／黃郁芬辦公室提供，下同）