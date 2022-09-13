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爭取麥寮港成工商綜合港　南公用碼頭預計2027年開闢完成

▲張麗善上任縣長後持續推動工商綜合港，次向交通部、經濟部爭取改制。麥寮工業港南公用碼頭倘取得施工許可後預計2027年可完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善上任縣長後持續推動工商綜合港，次向交通部、經濟部爭取改制。麥寮工業港南公用碼頭倘取得施工許可後預計2027年可完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善於2018年競選時即積極推動推動麥寮港改制成工商綜合港，2019年公投案確定不成立。張麗善仍不懈持續推動，環保署於今年8月25日專案小組第2次會議結論，對於麥寮工業港變更環境影響評估審查結論已要求來通過後必須限期開發，依據開發單位表示，麥寮工業港南公用碼頭倘取得施工許可後預計2027年可完工。

張麗善推動麥寮工業港改制國際商港公投案，2019年5月確定連署人數未達第二階段法定門檻，公投案確定不成立。交通部又於同年11月公開表示，強調麥寮工業港改制為國際商港並不可行，且因工業港與國際商港經營條件不同，若解除工業港專用限制，將使業者面臨不平等競爭，恐嚴重衝擊商港產業發展。

麥寮港受限於「產業創新條例」第57條有關對工業港之使用範圍定義，限制了麥寮港的發展，其必須之作法為由工業港進行改制，解除使用上之限制，另法令上必須獲得解套，而政策協商又是其中關鍵。雲林縣政府於2019年利用公投連署促請行政院研議修正相關條文送立法院審議，以鬆綁麥寮港的使用限制。

鄉親希望翻轉經濟的期盼，是讓張麗善持續推動改制的動力，包括持續推動雲林離島基礎工業區其他區域開發，亦爭取改制國際商港，或是尋求產業創新條例鬆綁，她從未放棄這項思維，多次向交通部、經濟部爭取改制。
 
縣長張麗善為克服海線貨運不便情形，並尋求行政解套，持續推動麥寮港改制國際商港，2021年4月請經濟部王美花部長儘速興建南公用碼頭，工業局在2021年7月核定該計畫補助經費2367萬元，經濟部於2021年9月同意興建，以達到地盡其利、增加就業機會、提高產業經濟發展，解決雲西沿海產業困境，並積極推動智慧綠色漁業產業園區開發事宜。

在張麗善努力不懈推動麥寮工業港開發下，環保署專案小組會議結論對於麥寮工業港變更環評審查結論已要求限期開發，倘取得施工許可後預計5年可完工。屆時可配合台西區廠商需求，由南碼頭進出口貨物，發揮麥寮港最大功效及周邊產業園區發展利基。

此外，張麗善指出，將繼續爭取麥寮工業港改制，並結合台西區智慧綠色漁業產業園區及擴大麥寮都市計畫，整合貿易轉運、工業製造、農業產銷及觀光遊憩功能，對雲林縣沿海地區進行分區規劃，促進地方產業轉型與升級，創造企業投資優質投資環境條件，以留住青年人口，以實現雲林上場的願景。

麥寮港具深水碼頭優勢，配合離島工業區未來台西、新興產業園區及麥寮特定區開發產業發展需求，南公用碼頭可提供足夠貨運服務量能；麥寮港水深達24公尺，可供30萬噸級船舶進出，港灣條件優於台中港，此外台中港易受東北季風及潮差影響貨櫃場裝卸作業，因此麥寮工業港公用碼頭區可轉型為台中港輔助港，未來可支援台中國際商港進出口貨物服務功能。

▲張麗善上任縣長後持續推動工商綜合港，次向交通部、經濟部爭取改制。麥寮工業港南公用碼頭倘取得施工許可後預計2027年可完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善上任縣長後持續推動工商綜合港，次向交通部、經濟部爭取改制。麥寮工業港南公用碼頭倘取得施工許可後預計2027年可完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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