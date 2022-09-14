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名嘴公布保密條款合約片段　張善政：誰說真話大家看的清楚

▲張善政今（14）日受訪時表示，名嘴黃暐瀚在臉書公布保密條款合約片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看得清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政受訪時表示，名嘴黃暐瀚在臉書公布保密條款合約片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看得清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

綠營針對張善政研究報告緊咬不放，名嘴黃暐瀚昨晚在臉書公布保密條款合約片段，其中宏碁公司當年與農委會第十條簽訂合約，其中第十條確實有明訂「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項…」希望農委會趕快授權同意；對此，張善政14日受訪時表示，黃暐瀚公布合約條款片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看的清楚。

名嘴黃暐瀚昨晚在臉書貼文，站在媒體的角度，我就好奇？為什麼不把當年做了什麼？合約怎麼簽？一次、公開、完整地說明清楚？沒想到張善政居然說：「因為有保密條款，所以不能公開」。沒想到，當年熟知內情的人告知，真的有「保密條款」！

▲名嘴黃暐瀚昨天在臉書公布保密條款合約片段。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

▲名嘴黃暐瀚昨天在臉書公布保密條款合約片段。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

根據宏碁當年跟農委會所簽的合約，其中第十條明訂：「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。甲方是農委會，乙方是宏碁，不得農委會同意，受委託方（宏碁）不得公開契約、執行情形與研發成果。事情很簡單，只要農委會快點授權同意，張善政就沒理由再拖了，當年收了5700萬，到底做了什麼？快點給社會一個明白。

張善政今天參訪位於桃園市新屋區的太平洋自行車博物館，受訪時指出，「過去一陣子，一直向各界報告，我不能講太多，因為我要遵守當時合約簽署的保密條款，農委會主委陳吉仲前陣子說沒有保密條款，對手鄭運鵬也說保密條款是我在迴避，今天黃暐瀚公布合約條款片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看的清楚。」

此外，張善政競選辦公室發言人何元楷也回應，農委會與宏碁公司之保密協定曝光，自媒體曝光計劃案後，參選人張善政與競選團隊積極蒐集資料與公開說明始末之準備，但因有保密條款限制，所謂公開說明恐有違約之慮。這段整備期間，面對外界各種質疑、抹黑，張善政始終堅持立場，強調自己光明磊落。

何元楷強調，農委會、民進黨，乃至於鄭文燦與鄭運鵬「雙鄭」，持續對張善政進行人格上抹黑攻擊，鄭運鵬甚至嘲諷，「保密協定是張善政自創」。但保密協定經媒體曝光後，張善政與團隊並不奢求上述三方道歉，保密協定只是讓民進黨選戰手段、操弄特定媒體的手法，再次被外界看清，相信桃園鄉親自有公斷。若按照保密協定內容，農委會大可依程序，行文合約簽訂之乙方（宏碁公司）表明放棄法律相關權益及保密條款的主張權，為何始終不見農委會有所作為？

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