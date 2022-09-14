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雲林重陽敬老津貼不排富　活100歲可年領1萬2

▲雲林縣政府社會處於今日辦理雲林縣重陽敬老禮金記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府社會處於今日辦理雲林縣重陽敬老禮金記者會，邀請101歲長輩張進添阿祖代表雲林縣長者受蹭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府社會處於今（14）日辦理雲林縣重陽敬老禮金記者會，縣長張麗善縣長與台塑企業暨王詹樣公益信託代表蔡建樑協理一同與會，活動更邀請斗六市滿百人瑞張進添阿祖代表縣內長者，受贈百歲人瑞重陽禮金12000元。張麗善特別宣布，今年度為了讓長者一致獲得尊崇，取消了排富規定，所以人人有獎。

雲林縣老化比率高，共有13萬4172名長者，雲林縣長張麗善表示，長者的福利是縣政府最重視的，而重陽節也是屬於長輩的第2個生日，在本年度為了讓長者一致獲得尊崇，取消了排富規定，讓每位設籍縣內年滿65歲的長者都能領到重陽敬老禮金。感謝台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，挹注雲林縣資源，感謝企業單位與府一起守護長者們的福利。

今日活動中邀請斗六市滿百人瑞張進添阿祖代表縣內長者受贈百歲人瑞重陽禮金12000元，101歲的張進添阿祖說，他有2名子女、有4名孫子、還有4名曾孫，今日雖坐著輪椅進場，但平時會定時起身走動、散步等來保持體力與健康，張進添阿祖除當場感謝縣長、社會處的邀請，也眉開眼笑收下敬老金與金牌。

台塑企業暨王詹樣公益信託代表蔡建樑協理表示，在張麗善縣長的爭取之下，台塑企業從2019年台塑、塑化、南亞、台化四大公司的名義，捐贈雲林縣長輩的敬老津貼總金額為9521萬，今年開始也在張縣長一句「雲林縣不能比較差」，公益信託王詹樣社會福利基金再捐贈4161萬2000元挹注重陽敬老禮金計畫，合計今年度捐出1億3千161萬希望讓雲林長輩歡喜過節。

蔡建樑也提到，縣長上任後亦積極推展各項社會福利措施，長青食堂、0-2歲的祖孫托育、國一女生的九價HPV疫苗、還有營養午餐補助，合計這幾年來台塑相關公司亦已捐贈4.5億，希望在縣長與縣府團隊致力推動社會福利措施之下，「雲林縣民都可以活120歲、領1萬2千元」。

雲林縣政府社會處林文志處長說明，雲林共有156處的共餐食堂，每日用餐者達1萬2000人，除藉由社區的陪伴，減輕出外子女對父母的擔憂，更是推展社會福利的重要場域。

雲林縣政府參加衛福部國健署舉辦「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」獲得3大獎項，110年度獲獎成績更是非六都第一，全國第二，得到高齡友善城市獎類-「創新獎」、「活躍獎」及健康城市類-「韌性與創新獎」、「健康平等獎」、「城市夥伴獎」，共五大獎項6件作品，為雲林創造一個幸福宜居超高齡的健康環境。

林文志再說，除此之外也同時也倡議65歲以上的長者對視力保健的重視，增進其生活安全及品質，縣府媒合無名氏捐贈萬副老花眼鏡與雲林縣長者，透過雲林縣縝密的社會福利網絡，希望可以守護雲林長者，增加長者餘命，讓雲林長輩健康老化、快樂。

▲雲林縣政府社會處於今日辦理雲林縣重陽敬老禮金記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業暨王詹樣公益信託代表蔡建樑協理接受縣府感謝狀，張麗善縣長感謝台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，挹注雲林縣資源得以發放重陽敬老禮禮金一起守護雲林縣長者們的福利。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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