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籲侯友宜別讓藍黨團幫開記者會　民進黨團：難道漢子變「戲子」？

▲民進團 召開『 中國擋疫苗 中國國民黨不敢吭氣!』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團14日召開「 中國擋疫苗 中國國民黨不敢吭氣！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蘇麗瓊等3監委帶隊調查新北市消防局，甚至傳出可能對市府提出糾正，國民黨立法院黨團14日開記者會，批蘇麗瓊配合民進黨新北市長候選人林佳龍的選戰策略，奉勸她不要成為民進黨打手。對此，民進黨立法院黨團則回應，如果新北市長侯友宜不是心虛，請好好面對監察院的調查，不要還要讓國民黨立委幫忙開記者會，抹黑監察院，否則對恩恩家人太不公平了。

國民黨團13日上午召開「監察院配合林佳龍調查恩恩案！淪為民進黨的打手？」記者會。總召曾銘宗指蘇麗瓊查「3+11」時護航前衛福部長陳時中，現在又查恩恩案，是配合林佳龍選戰策略，先射箭再畫靶。曾銘宗也說，蘇麗瓊身為監委，奉勸她不要成為民進黨打手，也奉勸監察院不要介入選戰，淪為民進黨派系小弟，成為攻擊其他候選人的打手。

對於國民黨團記者會，民進黨團副書記長林楚茵在記者會上回應，國民黨有沒有好好理解，恩恩案是一個失去孩子的爸爸想要一個真相？恩恩爸的臉書置頂文章，永遠是5月29日出來要真相的那一天，國民黨開記者會及侯友宜曾說「感同身受」，難道「漢子」現在變成「戲子」了嗎？一切都是在演戲？但所有的真相被侯友宜給掩蓋了，且其並未找家屬到國賠處理委員會陳述，現在國民黨竟在黨團開記者會，直指監察院。

林楚茵呼籲，如果侯友宜不是心虛，請好好面對監察院的調查，不要還讓國民黨立委幫忙開記者會，抹黑監察院，否則對恩恩家人太不公平了。

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