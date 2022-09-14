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先玩再寫功課？家長有意見　陳時中談「遊憩權」：順序可以調一下

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中在接受專訪時，提到要把台北市推動成一個兒童能快樂成長的都市，拋出「先玩再寫功課」的理念，但引起家長不滿。對此，陳受訪表示，「遊憩權」也是很重要的事情，有時讀書與玩樂的先後順序可以稍微調一下。

▲▼陳時中拜訪木柵市場。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中拜訪木柵市場。（圖／記者湯興漢攝）

針對「先玩再寫功課」引來家長抗議，陳時中說，他只是提出在兒童公約裡，「遊憩權」也是很重要的事情，能夠身心都發展平衡，對小孩子的童年或長大後，都很有幫助。

「我不是要求只要完不要寫功課，不要誤解。」陳時中強調，先後順序有時候可以稍微調一下，稍微調整之後，對於讀書的興趣相對會提高很多，遊戲之中也會得到一些經驗、學習的經驗。

▲▼陳時中拜訪木柵市場。（圖／記者湯興漢攝）

另外，陳時中競選總幹事吳思瑤也表示，不要把「玩」污名化，每個人的童年都是從「玩」開始，玩就是孩子最重要的事，是多元體驗及寓教於樂，也正是陳時中的理念。

吳思瑤說，陳時中在專訪中提到要為台北孩子們快樂玩戲的權利努力，他清楚說明《兒童權利公約》中明確提到保障兒童的「遊戲權」，許多家長及教育團體也早就開始推動爭取。OECD在今年六月的研究報告更用標題重點指出「『玩』是對5歲兒童最重要的事」「『玩』對兒童來說既有趣，對他們的發展和福祉而言更必不可少」。

吳思瑤表示，陳時中的理念是台灣需要跟上國際、台北更要作為兒童權利的領頭羊。所以至今，陳時中是第一個也是唯一一個提出「打造兒童&青少年快樂生活城市」完整親子政見的候選人。

吳思瑤接著列舉陳時中的政策，包括一、設立全台第一兒童體適能運動館，導入科學，讓孩子從動中學，從玩中學；二、發放6至18歲市民每年1500元藝遊券，支持兒童及青少年體驗多元運動，促進藝文生活；三、擴大增設社區親子館，藉由「互動、遊戲、成長」，親子共玩共讀，促進兒童發展；四、推動藝文及運動場館臨時托育，促進親子共樂，提升不同世代的運動及文化近用權；五、廣設青少年專屬活動空間，盤點釋出閒置場域，如活化捷運地下空間，供青少年多元使用。

吳思瑤說，她長期在立院教育文化委員會，努力推動故宮、博物館、美術館、圖書館乃至於社區文化教育館所，跟上國際趨勢，全面提升軟硬體，推出小朋友和成人的藝文教育遊玩體驗，甚至連從桌遊到實境遊戲通通有，寓教於樂+寓藝於樂，「看見阿中的政見，相信很多家長跟我一樣，充分感受到一位城市治理者對於兒童及青少年的重視，有想法更有做法」。

「難道為了選舉，連孩子正當『玩』的權利都要剝奪嗎？」吳思瑤說，為了攻擊阿中，假帳號們無所不用其極，連孩子的笑容都要污名化，持續煽動焦慮，想把「玩」貶低為罪惡的事，一個能守護孩子笑容的首都，才是進步的城市。躲在攻擊之後的蔣萬安、黃珊珊，我也想聽聽你們支不支持阿中「守護兒童遊戲權」的理念？

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