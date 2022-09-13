健全麥寮交通路網　麥寮鄉雲2線第二期拓寬工程今動土

▲雲林雲2線道路拓寬工程第二期0K+500至2K+467.45段於今(13)日由縣長張麗善、副議長蘇俊豪、台塑六輕管理部協理蔡建樑等人一同執鏟動土，祈求工程順利進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林六輕工業區及社會經濟的發展上升，帶動往來雲林麥寮鄉六輕廠區及周遭交通流量增加，雲2線拓寬已經規劃10多年，道路拓寬工程第一期500公尺於2020年2月完工，第二期0K+500至2K+467.45段於今(13)日由縣長張麗善、副議長蘇俊豪、台塑六輕管理部協理蔡建樑等人一同執鏟動土，祈求工程順利進行。

雲林縣長張麗善指出，由縣政府來健全麥寮交通路網並紓解六輕聯外車流，目前六輕員工與外包商主要藉由工業路及縣道154進出廠區，在上下班時段常因此造成交通堵塞，在工業局協調台塑公司辦理跨隔離水道的橋梁新建工程，連結至雲2線後由雲林縣政府辦理道路拓寬作業，可紓解車流，並解決聯外道路問題，更提升周遭相關道路系統之服務水準。

縣府工務處長汪令堯說明，雲2線第二期拓寬工程，由交通部公路總局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，總經費需3億9747萬6000元，其中央補助2億5824萬，縣府配合1億3923萬6000元；惟在辦理過程中，物價波動幅度大，設計完成後，考量道路拓寬的整體性，縣府再自行籌措預算，另投入3700萬元，終於今年7月完成招標。

▲雲林縣長張麗善指出，在工業局協調台塑公司辦理跨隔離水道的橋梁新建工程，連結至雲2線後由雲林縣政府辦理道路拓寬作業，紓解車流、解決聯外道路問題，更提升周遭相關道路系統之服務水準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，本案道路工程採半半施工方式進行，先施作拓寬部分，再改善既有部分，不影響道路通行，整體工期420日曆天，預計2023年底完工，配合台塑於今年4月開工的跨隔離水道橋梁新建工程，預計2024年中可全線完整通行。

另本次拓寬工程還協調台電、中華電信、自來水等單位，將管線全數下地，打開天際線，提升門戶景觀，施工期間如造成不便，請鄉親多多體諒，縣府會督促廠商注意施工期間的交通安全，並加速拓寬流程，將影響程度降低。

副議長蘇俊豪表示，麥寮工業區主要道路在上下班時交通流量大、車速也快，感謝中央編列經費補助及縣政府的重視與支持，讓雲2線第二期拓寬工程順利動工，另外，跨隔離水道的橋梁，台塑企業也已發包，預計2024年上半年可完工，相信雲2線全線通車後，不但可使麥寮交通更加暢通、減少交通事故發生，對地方發展也有正面助益。

麥寮鄉海豐村長陳連對也說，雲2線拓寬已經規劃10多年，村民對此都非常期待。這條路全線通車後可直達六輕南門，六輕員工及外包商不必再繞遠路，可省下約半小時路程，有助於車輛流通速度，上下班時比較不會塞車。

▲雲2線（0K+000～2K+467.45）拓寬工程（第二期）（0K+500～2K+467.45）完工示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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