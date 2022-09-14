論文風波延燒雲林　公布論文載點...張麗善：我寫得非常好

記者蔡佩旻／雲林報導

針對有人質疑雲林縣長張麗善的論文也涉嫌抄襲，張麗善今（14）日8時許於個人臉書公布論文載點，她出席敬老津貼發表記者會時強調，「論文是透過專業與經驗對於雲嘉地區勞工本身的運動休閒關心，以數據比對等整個樣本，可說寫得非常得好，表達我本身對護理專業的熱情投入對於鄉親的關係」。

▲雲林縣長張麗善今日受訪表示，論文是透過專業與經驗對於雲嘉地區勞工本身的運動休閒關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說：「基本上我的論文是可以公開的，大家可以去國圖去查閱，我想這就是考驗，我希望我們每一個政治人物第一是要負責任、第二是誠信，每個人都可以公開透明讓所有鄉親閱覽，我今天已經把論文的相關呈現在私人臉書，可以透過QR碼閱覽。」

張麗善強調，自己當時在2007年寫這篇論文，是關心雲嘉地區勞工運動休閒與高血壓高血脂高血糖之研究關係，這是自己的專業，「我想透過我的專業與包括我的經驗包括我跟雲嘉地區勞工本身的運動休閒關心，我們這樣的一個數據的比對整個的樣本我是寫得非常得好，表達我本身對護理專業的熱情投入對於鄉親的關係」。

張麗善臉書全文：

《張麗善論文比對結果無料下載》

我一直認為，論文確實不應該是選舉的主軸。但當候選人面對自身的論文爭議時，是否能誠懇且坦率地面對各項質疑？是否能光明磊落地將自身的論文公布？是否不斷以各種不著邊際的理由繼續封存論文？這就清楚地展現候選人的誠信與人格。

昨晚某側翼臉書粉專發文質疑我的碩士論文，並單以論文第一章的比對結果就直接暗示我的碩士論文可能是找槍手代寫，或抄襲他人。

對於側翼粉專的不實指控，我當然得在此向各位鄉親報告說明。

出於白衣天使的天性與麗善長期對雲林鄉親健康的關懷，我於2007完成的碩士論文因此以雲嘉地區勞工朋友的三高問題作為研究主題。透過503份有效樣本相關數據的分析研究，進而理解各人口學變項、休閒參與對血壓、血脂肪及血糖的影響。

就讀「國立臺灣師範大學運動與休閒管理研究所在職碩士班」期間，我同時擔任立法委員。當時為了兼顧課業、工作與家庭的需求，可謂精疲力竭。然指導老師張少熙教授對我的要求並未因此鬆懈，反而更嚴格地鞭策我，讓我得以完成這本無愧於心的碩士論文。我同樣也坦蕩地將自己的碩士論文存放於國家圖書館，提供給外界公開瀏覽，並給予本人批評與指正。

2007年當時對碩士畢業的相關規定，與今日大相逕庭，且當時並未有論文原創性比對系統。但為求無愧，我特地於今年五月就請他人將自己的碩士論文進行比對。

在我的論文中，第一章與第二章部分涉及到許多概念的操作型定義，而我所研究的血壓、血糖與血脂等變項，在醫學上早有客觀的操作型定義，不容變更，我因此直接參酌引用，所以第一、第二章部分會出現與其他學術資料高度相仿的狀況，導致整本論文相似度達40%的結果。至於論文精華的第三、第四章部分，則展現了我親自設計的研究架構、問卷與研究結果。

如今，側翼臉書粉專開始質疑我的論文，企圖以烏賊戰的方式轉移外界對於對手碩士論文的諸多質疑。

我想，我們雲林人的個性就是善良、純樸、坦率。雲林人雖然憨厚，但面對惡意攻擊，絕不閃躲。因此，我決定於第一時間就將自己整本論文的比對結果放置於網路上，提供讓各界批評指正。

麗善的碩士論文是否涉及抄襲？麗善的碩士學位是否違反2007年時的規定？相信社會自有公允。

如果麗善真有抄襲問題，還敢於第一時間就將碩士論文比對結果公開於網路上嗎？

同樣換個角度思考：如果碩士論文當初就刻意封存，連放置於國圖的紙本都不准公開閱覽，但當事件爆發超過兩個月後，仍然找各種理由搪塞媒體，依舊不肯坦率公佈。請問，這又意謂著什麼？

麗善深信，雲林鄉親雖然憨厚，但卻不傻。對手曾說，張麗善沒招了。但我想回應的是：誠實是最好的策略，這就是麗善的招。

無料下載網址：

1). 〈20220502 張麗善碩士論文引用比對結果分析〉：https://reurl.cc/4plEM3

2). 〈20220502 張麗善碩士論文引用比對結果摘要報告〉：https://reurl.cc/GEa7Yx

▲雲林縣長張麗善今日於個人臉書公布論文載點，分享數已破百。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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