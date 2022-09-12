幕後／藍白控「擋疫苗」夾擊陳時中　知情人士曝聲量弱勢

▲陳時中今談及遭控擋疫苗，忍不住脫口「腦袋有問題」等語。（圖／記者周宸亘攝）



記者呂晏慈／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前受訪稱，去年採購BNT疫苗時被政界、工商界大老勸說「買不到的，不要浪費力氣」，讓政府是否曾「擋疫苗」的討論再度浮上檯面，民進黨台北市長參選人陳時中連日被追問疫苗採購議題，12日忍不住脫口「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」，引發熱議。一名熟知內情的人士嘆息，綠營想要拿回議題主導權，但面對藍白陣營夾擊聲量處弱勢，只能防守，「對我們來說確實是很煩」。

回顧近兩天新聞焦點，台北市長柯文哲先批「為了護航高端疫苗，擋BNT（疫苗）進來，這是我最痛恨的事情！」無黨籍台北市長參選人黃珊珊以「謀財就算了，害命不可原諒」等強硬措辭痛批中央，國民黨台北市長參選人蔣萬安則稱，大家看到疫苗採購過程就是有人在阻擋，大家也都知道是誰，「你要相信慈濟，還是相信民進黨？」

儘管慈濟兩度發布聲明強調，顏博文受訪時所談內容，與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛，期盼外界勿做泛政治化聯想，並感謝政府在各項申購流程上依法協助，輿論仍然持續延燒，使得疫情指揮中心指揮官王必勝親上火線公布採購BNT疫苗時序表，重申當時是因為中國政治力介入沒簽成，否認政府勸阻採購BNT疫苗的說法。

知情人士指出，陳時中陣營一直希望丟政策，不要讓選舉變成口水戰、互揭瘡疤，且從常理來看，陳時中當時擔任衛福部長，最不可能擋疫苗的就是他，然而，藍白陣營聯手拋出「擋疫苗」的質疑，夾擊陳時中刷仇恨值，對他們來說這是廉價又容易的作法，對比綠營想要主動出擊、拿回議題的主導權，但在這部分仍然蠻困難的，因為聲量上確實處於弱勢。

該人士表示，對很多選民來說，去年慈濟採購BNT疫苗的事情已經過了1年多，很多人早就不記得發生什麼事情，現在在野重提舊案頻頻質疑「擋疫苗」，考驗著台北市民的記憶力，很多內容問Google就會有答案，陳時中陣營將以真相為本來說明；至於資深媒體人周玉蔻輪番砲打慈濟，反讓事件能見度增加，是否是提油救火？該人士坦言，這確實變成新開的戰場。

對於連續兩天「擋疫苗」爭議延燒，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄晚間受訪表示，不同陣營的對手不斷利用負面手法攻擊陳時中，抹黑陳時中「擋疫苗」是為了選舉惡質操作，黃珊珊一直講疫苗，反而可能勾起民眾對她「特權疫苗」的記憶，至於國民黨向來是「出一張嘴一直罵」，例如一下要求扶植國產疫苗，一下又罵政府圖利高端疫苗，為了攻擊而攻擊，就算可以號召深藍選民，但有記憶力的民眾就會知道事實不是這樣子。