帶國際友人到哪？蔣萬安提士林夜市、故宮　王偉忠只打65分：不好玩

▲主持人王偉忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，首都台北市長選戰激烈。國民黨台北市長參選人蔣萬安12日接受訪問，被問及若國際友人來台北，要帶對方到哪些地方遊玩？只見蔣萬安先回顧大學時期帶南非學生到士林夜市、光華商場、中正紀念堂，再說要到萬華等地區，讓主持人王偉忠直言「我只打65分」。

蔣萬安12日晚間接受中廣「欸！我說到哪裡了？」王偉忠節目專訪，主持人王偉忠表示，蔣萬安在台北市住了那麼久，若要帶國際人士到台北，要去哪些地方玩？蔣萬安回應，他於大學暑假期間在數學奧林匹亞競賽打工，當時有來自世界各國的學生，而他擔任領隊接待過南非學生。

蔣萬安表示，這些學生喜歡去夜市，所以他帶對方去士林夜市，第二個則是因學生們想買3C物品，才帶到光華商場，再來是對方喜歡去國父紀念館、中正紀念堂與故宮，「這幾個就是國際友人如果來（台北），我會帶他們去。」但王偉忠認為「國父紀念館、中正紀念堂沒什麼好玩的。」

▲中正紀念堂自由廣場。（資料圖／記者姜國輝攝）

蔣萬安提及，這些是固定的景點，故宮大概也是，但這些國際友人喜歡體驗在地夜市，而當時有名的是士林夜市，現在則有更多，例如寧夏夜市等，再來則是知道台灣很多先進3C產品，所以去光華商場。這時王偉忠打斷蔣萬安，追問「這是你學生時代，那現在呢？若國際友人來，你會加什麼地方？」

蔣萬安說，「我會帶他們去萬華，我會帶他們去龍山寺、青山宮，還有我自己選區的行天宮，幾個比較有歷史的大廟，第二個是大稻埕，見證過去台北歷經百年發展的歷史，然後另外⋯」王偉忠此刻再度打斷蔣萬安，直言「快喔！還有1分半就好，人家就要回國了。」

蔣萬安趕緊地說，青田街、永康街、龍泉街那一代也非常特殊，有些日式小店可看見台北市過去發展的歷史脈絡，而赤峰街也有特色，希望帶國際友人來體驗台北過去歷史經過與發展，不論是過去清朝時代、日治時期、民國時期和現代年輕人的一些想法。

王偉忠再問「OK，還想得出來嗎？」蔣萬安回應，這些就很夠國際友人慢慢體驗，有美食、商圈和在地的獨立書店、咖啡廳。此時王偉忠哈哈大笑，直言「兄弟，這個我要給你打分了，我只打65分。」

聽聞王偉忠打65分，蔣萬安則反問，那王偉忠會帶國際友人去哪裡？王偉忠說，會帶國際友人去陽明山Hiking（健行）一下，「這個可以慢慢聊，我還蠻喜歡問這些民生上單純問題，但對一個市長來講，我覺得是蠻有趣的，這是很庶民的意見事情，給你做參考，要加強。」而蔣萬安則尷尬地笑。

此時節目進入廣告，但網路直播仍有收音。蔣萬安表示「不是⋯陽明山hiking⋯國外的朋友很常Hiking啊⋯若要來短期（旅遊），得先做國外沒有體驗過的。」王偉忠認為，那非常棒，健行後要去吃野菜，到士林士東市場吃小吃，「但是這個，你及格啦！我跟你講，很多成年人帶朋友到台北玩，不知道怎麼玩。」

隨後廣告時間結束，王偉忠回顧剛剛訪問蔣萬安要帶國外朋友去哪裡玩，而自己評了65分，「不過你（蔣萬安）有進步的空間。」

這時蔣萬安趕緊說明，「我還沒講完就時間到了，除了宮廟，剛剛還有談到幾個小旅行，另外還有偉忠哥你講的陽明山嘛！對不對？」而王偉忠聽聞後激動地說「我講過的！我掐死你！哈哈！」

最後，蔣萬安提及，還可以帶國際友人去文山區貓空喝茶、條通體驗在地文化。王偉忠不斷說「對對對，沒關係，我是老市民，我又比較會玩，這點你拿65分不錯了。」而蔣萬安則是尷尬地哈哈笑。