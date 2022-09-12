遭指假造學歷、黑道背景　劉建國：判決證明清白！論文沒問題

▲劉建國強調，選舉候選人應該提出最好的政策，現任者應該要有政績來說服選民，而不是抹黑對手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市議員參選人楊植斗、雲林縣議員參選人陳芳盈12日在國民黨中央黨部召開記者會，指出民進黨雲林縣長參選人劉建國假造學歷、有黑道背景。劉建國於土庫會勘時受訪回應，強調自己的碩士論文一點問題都沒有，而黑道背景早在多年前就有最高法院的判決證明清白，這些都有紀錄可查。

雲林縣長參選人劉建國今日上午與立委蘇治芬前往土庫鎮會勘農水路，對於媒體詢問，劉建國表示，他碩士論文一點問題都沒有，指導教授也很清楚對外說明過，現在還在打論文議題顯然對手出不了其他招，用這樣在持續模糊焦點，這對學術及他的指導教授是非常不尊重，大可不必。

至於黑道背景部分，劉建國說，10多年前第一次參選立委時曾經被這樣攻擊，他提告後最高法院判已還他清白，本來攻擊他的人是要受到法律制裁，最後是他同意用代表有意義的數字與對方達成和解，這些都是有紀錄可查。

劉建國強調，選舉候選人應該提出最好的政策，現任者應該要有政績來說服選民，而不是抹黑對手，創造似是而非的事情來模糊焦點，成就自己的選舉，這會被人民唾棄。

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